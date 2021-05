Smart TV: 6 modelli 4K sotto i 500 euro fino a domenica

Chi lo ha detto che per comprare un grande Smart TV di ultima generazione, con sistema operativo aggiornato e risoluzione 4K, è necessario spendere un patrimonio? Non è più così, o almeno non lo è se siamo smart anche al momento dell’acquisto. E smart, quando si compra qualcosa, si traduce con una parola: offerta.

Ogni anno le grandi marche come Samsung, LG, Sharp, TCL, Sony presentano nuovi modelli sempre più tecnologici, con sempre più funzioni. Ma le funzioni base, quelle che servono a tutti, c’erano quasi sempre anche nel modello dell’anno prima: risoluzione 4K, connessione Wi-Fi e compatibilità con le principali app di streaming, possibilità di connettere la TV ad uno smart speaker sono tutte caratteristiche comuni a moltissimi modelli “ex top di gamma“. Così, ogni anno, l’annuncio di una nuova serie di TV intelligenti apre una vera e propria prateria di possibili affari sui modelli precedenti. Ecco alcune Smart TV di grandi marche, tutte 4K e con diagonale da almeno 43 pollici, attualmente in sconto su Amazon. Le abbiamo selezionate fermandoci subito prima della soglia psicologica dei 500 euro ma, attenzione: tutte queste offerte scadono domenica.

Smart TV 4k in offerta: i modelli da acquistare

Il primo modello in sconto fino a domenica che vi consigliamo di valutare è il Sony KD43XH8096PBAEP, uno Smart TV da 43 pollici con sistema operativo Android TV (quindi compatibile con praticamente tutte le app). Si tratta di un modello del 2020, con pannello a LED.

Ha quattro ingressi HDMI (con canale di ritorno ARC), una Chromecast integrata e sintonizzatore digitale sia terrestre che satellitare (ovviamente è già compatibile con DVB-T2 e DVB-S2).

Le dimensioni dello schermo non sono grandissime, ma la qualità degli schermi Sony è sempre tra le migliori. Poco potente, invece, l’audio (2 speaker da 10 Watt) ma se necessario si può rimediare con una soundbar (qui una soundbar Samsung in offerta a metà prezzo).

Questo televisore, di listino, costerebbe ben 799 euro ma fino a domenica si compra per 499 euro.

Sony KD43XH8096PBAEP, Smart Android Tv 43 Pollici, Smart Tv 4K

Lo smart TV Samsung TV AU7190 è un modello 2021 con sistema operativo Tizen (ma è compatibile sia con Google Assistant che con Amazon Alexa), ha un pannello LED da ben 55 pollici e supporta i principali standard HDR (HDR, HDR 10+, HLG).

Ha tre porte HDMI, il Wi-Fi (ma anche una porta LAN per Internet cablata, da preferire se la TV è vicino al router). Anche in questo caso l’audio è il classico 2.0 da 20 Watt RMS in totale.

Il prezzo di listino del Samsung TV AU7190 da 55 pollici è di 749 euro, ma chi lo compra entro domenica gode di uno sconto netto di un terzo del prezzo.

Samsung TV AU7190, Smart TV 55 pollici 4K

LG è un altro mostro sacro nel settore degli Smart TV e fino a domenica offre il modello LG NanoCell 43NANO756PA da 43 pollici con un forte sconto.

Riguardo alle dimensioni, non elevatissime, vale lo stesso discorso fatto per Sony: anche gli schermi di LG costano cari, perché sono tra i migliori al mondo. Nel caso specifico stiamo parlando di un TV LED con tecnologia NanoCell, che migliora la resa dei colori rosso e verde.

Il sistema operativo è webOS 6.0 di LG, che ha uno store diverso da quello di Android TV ma dispone comunque di tutte le app di streaming principali. Questo Smart TV è anche compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2 e Apple HomeKit.

Due i sintonizzatori: digitale terrestre DVB-T2 e digitale satellitare DVB-S2. La connessione a Internet è Wi-Fi e l’audio è 2.0 da 20W. Il prezzo di listino di questo Smart TV 4K LG sarebbe di 699 euro, ma fino a domenica è in sconto a -29%.

LG NanoCell 43NANO756PA, Smart TV LED 4K 43 pollici

TCL è un brand cinese dell’elettronica, ma in realtà è un vero colosso, che da qualche anno si è affacciato anche sul mercato italiano con la sua gamma di Smart TV dall’ottimo rapporto prezzo/caratteristiche tecniche. Come nel caso del TCL 50C711, uno Smart Tv 4K da 50 pollici con sistema operativo Android TV e tecnologia QLED di Samsung.

E’ compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, è certificato HDR Premium (HDR e HDR+) e Dolby Vision Atmos. ha il Wi-Fi, tre porte HDMI e due USB. Il limite di questo TV è il solito audio 2.0 da 20 Watt RMS.

Il prezzo pieno del TCL 50C711 4K da 50 pollici è di 699 euro, quello scontato fino a domenica è di 100 euro tondi tondi inferiore.

TCL 50C711, Smart Android Tv 50 pollici, QLED, 4K

Un altro modello di TCL da prendere in considerazione entro domenica è il TCL TV 55P616. Si tratta di un televisore da ben 55 pollici, ma di una serie (la P61) più economica della precedente serie C71.

Si tratta di un TV con tecnologia LED compatibile HDR, con Android TV e connessione Wi-Fi. Ha due porte USB e tre HDMI ed è leggermente inferiore al precedente modello sia per qualità video che audio (due speaker da 8 Watt). In compenso costa di meno: il prezzo di listino è di 549 euro, ma entro domenica si acquista in offerta su Amazon a 449 euro.

TCL TV 55P616, Smart TV 55 Pollici, 4K

Lo Smart TV Sharp Aquos 50BN6EA è un altro modello 4K da 50 pollici in offerta fino a domenica. E’ dotato del sistema operativo Android TV, quindi nessun problema con le app, e di sintonizzatore digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2.

Ha quattro porte HDMI e tre USB, una dotazione decisamente più generosa della media, la connessione Wi-Fi ma anche quella Ethernet cablata. Non manca la compatibilità con Google Assistant, ma non è compatibile anche con Amazon Alexa.

Supporta HDR, HDR 10+, HLG e Dolby Vision e l’audio è sempre 2.0 da 20 Watt, ma è realizzato da Harman Kardon. Il prezzo di listino di questo Smart TV, che è un modello di fine 2019, è pari a 569 euro ma fino a domenica è in offerta su Amazon a 449 euro.

Sharp Aquos 50BN6EA, Smart TV 4K 50 pollici