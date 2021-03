Le smart TV consentono di vedere non solo i classici canali trasmessi sul digitale terrestre o sul satellitare, ma anche i contenuti in streaming di piattaforme come Prime Video e Netflix, o ascoltare la musica di Deezer e Spotify. Per chi vuole dotarsi di un nuovo televisore, non resta che approfittare degli sconti eccezionali delle Offerte di Primavera di Amazon iniziati il 24 marzo.

Per acquistare un nuovo televisore c’è oggi un buon motivo: l’avvicinarsi dello switch off del digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2. I vecchi televisori che non supportano lo standard non permetteranno di guardare i canali, sia quelli normali che in alta definizione, e gli utenti saranno costretti ad acquistare un nuovo decoder del digitale terrestre. Ancor meglio allora approfittare degli sconti del colosso dell’e-commerce, che il 24 marzo ha lanciato l’iniziativa Offerte di Primavera. Prezzi bassi e occasioni imperdibili, con tanti prodotti in sconto fino al 31 marzo e tra questi spiccano anche le smart TV dei migliori brand: da Sony e Samsung fino a LG e Hisense. Ecco le migliori offerte di smart TV al di sotto dei 500 euro, 700 euro e 1000 euro.

Smart TV, i migliori in offerta fino a 500 euro

Chi è alla ricerca di una smart TV al di sotto dei 500 euro potrà approfittare delle Offerte di Primavera di Amazon. Tra i migliori televisori che supportano lo standard DVB-T2 del nuovo digitale terrestre, la scelta è ampia.

Si parte con l’Hisense 40AE5600FA, uno smart TV Android con schermo LED FULL HD da 40 pollici e design slim Metal Unibody, con cornice frontale ultra sottile. Il televisore supporta i controlli vocali del Google Assistant e offre un audio 14 W DTS Studio sound con supporto del Bluetooth.

Hisense 40AE5600FA Smart TV Android, LED FULL HD 40", Design Slim, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Bluetooth

Lo smart TV LG UHD TV 49UN71006LB.APID ha un display LED 4K IPS da ben 49 pollici per immagini realistiche. Il sistema operativo webOS garantisce un rapido accesso a tutte le principali app e supporta l’assistente vocale Alexa di Amazon.

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49'', LED 4K IPS Display, Modello 2020, Alexa integrata

Il modello Sharp Aquos 50BN6EA da 50 pollici ha uno schermo 4K Ultra HD con Dolby Atmos, supporta il Google Assistant con comandi vocali direttamente dal telecomando ed è dotato di sistemi audio integrati realizzati da Harman Kardon per una vera esperienza cinematografica.

Sharp Aquos 50BN6EA - 50" Smart TV 4K Ultra HD Dolby ATMOS Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2020

Il televisore Samsung UE55TU7190UXZT offre uno schermo da 55 pollici Crystal UHD 4K per una esperienza di visione ancora più immersiva. Inoltre è compatibile con gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Bixby di Samsung ed è ovviamente già predisposto per il digitale terrestre di nuova generazione.

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa

Il Philips TV Ambilight 50PUS7805/12 è uno smart TV da 50 pollici con schermo 4K UHD TV LED, processore P5 Picture, HDR10+ e Dolby Vision Atmos. Le luci LED smart dietro alla cornice estendono lo schermo sulla parete, creando un alone intorno al televisore che rende qualsiasi stanza più accogliente e soprattutto riduce l’affaticamento agli occhi. Cambiare canale e gestire i contenuti da vedere sarà più facile grazie all’integrazione di Alexa per i comandi vocali.

Philips TV Ambilight 50PUS7805/12 50" 4K UHD TV LED Processore P5 Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Smart TV, Alexa Integrata, Modello 2020/2021, Nero

Smart TV: i migliori in offerta fino a 700 euro

Tra le migliori offerte di smart TV fino a 700 euro, iniziamo dal TLC 50C711 da 50 pollici con schermo QLED 4K ultra HD e sistema Android 9.0, che supporta HDR10+, Micro dimming e Dolby Vision Atmos. Il design è minimalista monoblocco, senza viti né giunzioni, e la qualità video è top. Il sistema operativo di questo smart TV Android ne consente il controllo con comandi vocali ed è compatibile anche con Alexa.

TV TCL 50C711 50 pollici QLED TV, 4K Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0 (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos), Controllo Vocale Hands-Free, compatibile con Alexa

Il modello LG Nanocell 49NANO866NA da 49 pollici offre uno schermo 4K Ultra HD e garantisce il comfort visivo con la tecnologia NanoCell Pure Colors. Le immagini sono prodotte fedelmente, per una esperienza visiva top con il sistema Dolvy Vision IQ che regola automaticamente luminosità, colore e contrasto, mentre l’audio immersivo è garantito dal Dolby Atmos. Non mancano i comandi vocali integrati: da Alexa a Google Assistant grazie alla tecnologia AI ThinQ.

LG NanoCell 49NANO866NA Smart TV 4K Ultra HD 49", con Wi-Fi, Processore α7 Gen3, HDR 10, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Google Assistant e Alexa integrati

Hisense 50U71QF è uno smart TV ULED Ultra HD 4K da 50 pollici con design a 360° superslim in metallo e senza bordi. Il quantum dot colour e la tecnologia Dolby Vision HDR garantiscono un’esperienza visiva eccellente. Alexa è integrata per il massimo supporto dell’assistente vocale, che rende il televisore facile da gestire con i comandi vocali.

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020]

Il televisore TCL 65P616 da 65 pollici offre uno schermo 4K HDR Ultra HD, è equipaggiato con un sistemaAndroid TV 9.0 che supporta gli assistenti vocali di Google e di Amazon. Il design è minimal, senza bordi, che ne permette il posizionamento perfetto ovunque. Il micro dimming PRO offre un contrasto eccellente per conferire maggiore profondità ai neri e luminosità alle tonalità chiare.

TV TCL 65P616 65 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV sistema Android 9.0, Design senza bordi (Micro dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa),Modello 2020

Lo smart TV Sony KD43XH8096PBAEP è compatibile con Alexa, essendo un Android TV, e offre uno schermo da 43 pollici 4K Hdr Led Ultra Hd per immagini ancora più intense e realistiche. Il processore 4K x-reality pro rende ogni immagine nitida, migliorandone contrasto e dettagli.

Sony KD43XH8096PBAEP, Android Tv 43 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa

Smart TV: i migliori in offerta fino a 1000 euro

Tra i migliori brand in sconto per le Offerte di Primavera di Amazon per le smart TV fino a 1000 euro ci sono Sony, LG e Samsung. Per chi vuole un’esperienza di visione intensa e reale c’è il Sony KD49XH8096PBAEP, un’Android TV con schermo da 49 pollici LED 4K Ultra HD hdrm dotato di Triluminos display, per avere immagini con più colore, dettagli e realismo.

Sony KD49XH8096PBAEP, Android Tv 49 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa

La stessa linea e le stesse caratteristiche del modello precedente per il Sony KD65X7055PBAEP, che però offre un mega sconto e soprattutto un display da ben 65 pollici per immergersi completamente nella visione. E non mancano i comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa.

Sony KD65X7055PBAEP, Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa

L’offerta di LG è per il modello UHD AI 70UN71006LA, una smart TV da ben 70 pollici con risoluzione 4k IPS per immagini realistiche, definite e colori intensi. Il processore quad core è veloce e preciso, assicura contrasti e colori nitidi. Il tocco in più è l’intelligenza artificiale sviluppata da LG, che offre un’esperienza eccellente.

LG TV UHD AI 70UN71006LA, Smart TV, 70", 4k, Alexa integrata

In cima alla lista dei migliori smart TV sotto i 1000 euro ci sono due modelli Samsung della Serie Q70T da 55 pollici e 65 pollici, che possono contare su uno schermo QLED Ultra HD 4K, assistente Alexa integrato e sono in esclusiva in vendita su Amazon a prezzi scontati.

Samsung TV QE65Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 65", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero, 2020, Esclusiva Amazon

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon