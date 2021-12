Regali di Natale Tech: un TV Hisense 4K è un ottimo affare

Non c’è occasione migliore del Natale per regalarsi, e regalare alla propria famiglia, una nuova Smart TV per vedere le trasmissioni sul digitale terrestre, quelle delle piattaforme in streaming come Amazon Prime Video, Netflix o Disney+ e per usare le principali app che rendono smart una televisione moderna.

Chi non ha potuto approfittare del Black Friday, con i suoi corposi sconti, ha per fortuna ancora qualche buon affare che lo aspetta: le TV in sconto non mancano e, almeno alcune, sono anche interessanti. Tra i brand più attivi, negli ultimi anni, c’è senza dubbio Hisense: nata per aggredire la fascia bassa del mercato, cosa che ha fatto egregiamente, dal 2020 e soprattutto nel 2021 ha iniziato a proporre prodotti di qualità nettamente superiore, mantenendo però il ben noto ottimo rapporto prezzo/caratteristiche. Per questo oggi vi consigliamo di valutare uno Smart TV Hisense 4K con tecnologia Quantum Dot: i modelli da 50 e 55 pollici sono entrambi in forte sconto.

Hisense QLED 4K 2021: caratteristiche tecniche

I modelli in questione sono Hisense 50E78GQ, da 50 pollici, e Hisense 55E78GQ, da 55 pollici. A parte la diagonale, e quindi le dimensioni complessive, sono due TV smart assolutamente identiche e di buona qualità grazie all’uso della tecnologia LED con Quantum Dot.

Entrambi i televisori hanno un pannello con risoluzione 4K, compatibile con HDR Dolby Vision e con refresh rate da 60 Hz, assolutamente sufficiente, se non dovete collegare alla TV una PlayStation 5 o una Xbox Series S. Due i sintonizzatori: per digitale terrestre DVB-T2 e per digitale satellitare DVB-S2 (con bollino lativù 4K).

Minimo essenziale sul fronte audio, come su tutte le Smart TV di ultima generazione: 10+10W, con la classica configurazione stereo. La parte smart è gestita dal sistema operativo proprietario VIDAA 5.0, per il quale ci sono ormai tutte le app principali per lo streaming (e non solo), e che offre anche la compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Hisense QLED 4K 2021: le offerte in corso

Hisense 50E78GQ e Hisense 55E78GQ sono quindi due Smart TV 4K assolutamente degni di nota, soprattutto grazie alla tecnologia Quantum Dot che migliora di molto la resa cromatica (rispetto al classico pannello LCD). Ovviamente non stiamo parlando di prodotti che possono competere con i migliori top di gamma Samsung, Panasonic, Sony o men che meno LG, ma costano anche molto meno.

Il prezzo di listino di Hisense 50E78GQ da 50 pollici e Hisense 55E78GQ da 55 pollici è, rispettivamente, di 599 euro e 699 euro ma entrambi, in questo momento, si comprano con uno sconto che arriva a superare il 20%. Su Amazon questi due TV costano, rispettivamente, 499 euro (-100 euro, -17%) e 550 euro (-149 euro, -21%).

Hisense 50E78GQ – Smart TV 4K Quantum Dot – Modello 2021 da 50 pollici

Hisense 55E78GQ – Smart TV 4K Quantum Dot – Modello 2021 da 55 pollici