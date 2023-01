Smart TV Hisense QLED 4K da 55 pollici: favoloso sconto Amazon

Scegliere un buon televisore da 55 pollici può essere complicato a causa della vasta scelta di modelli disponibili sul mercato. La conseguenza è che a volte si può anche sbagliare acquisto pur di risparmiare qualcosa. Ad azzerare ogni rischio di errore ci pensa Amazon, che oggi propone uno sconto interessante su un prodotto altrettanto interessante: la Smart TV Hisense 55A78GQ, un modello da ben 55 pollici e con risoluzione 4K.

Hisense 55A78GQ – Smart TV 55 pollici QLED 4K

Smart TV Hisense 4K 55 pollici: com’è fatta

La Smart TV Hisense QLED 4K da 55 pollici (modello 55A78GQ) è caratterizzata da cornici sottili e da un design elegante che rende questo dispositivo facilmente collocabile in tutti gli ambienti, spazio permettendo.

Il pannello è di tipo LCD IPS, con risoluzione Ultra HD (3840×2160 pixel), refresh di 60 Hz e strato Quantum Dot per migliorare la resa dei colori. Colori, tra l’altro, che possono migliorare ancora grazie alla compatibilità con il formato Dolby Vision.

Questa TV 4K Hisense ha il doppio sintonizzatore, quindi può visualizzare sia i canali del Digitale Terrestre (DVB-T2, nessun problema per lo switch off) sia quelli satellitari (DVB-S2, con certificazione lativù 4K). Via Internet, invece, è possibile vedere tutti i contenuti delle piattaforme di streaming.

Il sistema operativo, infatti, è il VIDAA di Hisense per il quale esistono tutte le app più usate, come Amazon Prime Video, Netflix, Youtube, DANZ e tante altre. C’è anche la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa, per usare la Smart TV per intercettare i comandi vocali da dare alla smart home.

Completa la dotazione di porte: una USB 2.0 e una porta USB 3.0, una uscita ottica digitale, una uscita per le cuffie, tre porte HDMI 2.1 con ALLM e VRR per i videogiochi (una anche con eARC per le soundbar). Le connessioni wireless disponbili sono il Bluetooth e il WiFi 5.

Per qunato riguarda la sezione audio, invece, la Hisense 55A78GQ da 55 pollici offre due speaker con certificazione Dolby Atmos e potenza totale di 20W.

Smart TV: l’offerta Amazon

La Smart TV Hisense 55A78GQ ha un prezzo di listino di 529 euro, pienamente in linea con la politica dei prezzi di Hisense. La casa cinese, infatti, da anni è uscita dal sottobosco dei produttori low cost e ha iniziato a proporre prodotti di ottima qualità, con un prezzo buono ma non bassissimo.

Ben venga, quindi, lo sconto Amazon che taglia il prezzo a 469 euro (-11%, -60 euro). Ottima opportunità per chi cerca una nuova Smart TV dalla grande diagonale, ma ad un prezzo molto conveniente.

