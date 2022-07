Smart TV LG, con il Prime Day costa pochissimo: sconto esagerato

La qualità si paga. Lo sa bene chi vuole acquistare uno smart TV OLED: anche per i modelli con schermo più piccolo (48-50 pollici) difficilmente si riesce a spendere meno di 700-800€ (ci riferiamo logicamente a smart TV di aziende affidabili). E se si punta a un televisore con una diagonale ancora maggiore, ecco che il prezzo può schizzare e superare anche i 2.000€. Ed è esattamente il prezzo di listino dello smart TV LG OLED65A16LA, lanciato dall’azienda sud-coreana a un prezzo di 2.399€. Oggi, però, è il Prime Day e lo smart TV è disponibile su Amazon con un super sconto del 61%. Avete capito bene: lo pagate molto meno della metà e risparmiate quasi 1500€ sul prezzo di listino. E per non farci mancare nulla, c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero.

Sullo smart TV LG c’è poco da dire: lo schermo parla da sé. La tecnologia OLED permette di vedere i propri contenuti preferiti in modo tutto nuovo, con neri profondissimi che mettono ancora più in risalto i contrasti. Oltre a un ottimo pannello, lo smart TV ha anche un processore molto potente che aiuta a migliorare la qualità delle immagini e un sistema operativo proprietario che supporta tutti le principali piattaforme di video streaming.

Come tutte le offerte del Prime Day, anche questa ha una data di scadenza: le 23:59 del 13 luglio. Quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Le promo sono riservate ai clienti Prime e per iscriverti basta cliccare qui.

ISCRIVITI AD AMAZON PRIME E APPROFITTA DELLE OFFERTE DEL PRIME DAY

Smart TV LG OLED 65 pollici: le caratteristiche

I pannelli con tecnologia OLED sono tra i migliori in circolazione. La tecnologia con pixel autoilluminanti assicura colori reali e dei neri profondissimi. I contrasti prendono vita, così come i contenuti che si vedono. Ed è esattamente così anche per lo smart TV OLED da 65" di LG. Lo schermo con dimensioni generose permette di vedere al meglio qualsiasi contenuto, dai film alle serie TV, passando per gli eventi sportivi. I display OLED di LG garantiscono il 100% della fedeltà cromatica, anche grazie all’aiuto dell’ottimo processore α7 GEN4 4K CON AI, che oltre a lavorare sulle immagini, ottimizza anche il suono in base al contenuto. Non manca il supporto alle migliori tecnologie del momento: Dolby Vision IQ e Dolby Atmos.

Lo smart TV OLED di LG è pensato anche per il gaming, grazie alla funzione Game Optimizer che permette di cambiare le impostazioni del TV per adattarle al gioco. E lo stesso lo si può fare con gli eventi sportivi. Il tutto viene condito dal sistema operativo webOS, sviluppato direttamente da LG e che supporta tutte le principali applicazioni di video streaming, da Amazon Prime Video fino ad arrivare a DAZN. Lo smart TV è può essere gestito anche attraverso i comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Smart TV LG OLED da 65 pollici: offerta Prime Day 2022

Lo smart TV LG OLED65A16LA è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre e al miglior prezzo web: lo si paga 924,99€. Lo sconto è di ben il 61% e si risparmiano quasi 1500€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 77,09€ al mese a tasso zero. Come tutti i dispositivi in offerta per il Prime Day, viene spedito e consegnato direttamente dal sito di e-commerce nel giro di un paio di giorni. Per restare aggiornato su tutte le offerte del Prime Day vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram oppure di cliccare su uno dei link qui di seguito.

Smart TV LG OLED da 65 pollici

OFFERTE PRIME DAY

MIGLIORI OFFERTE DEL GIORNO

OFFERTE LAMPO