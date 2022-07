Smart TV 43 pollici al minimo storico: offerta imperdibile su Amazon

In questi giorni di fine luglio è complicato trovare offerte interessanti sugli smart TV. Ma questo è anche il periodo in cui molti vanno nelle case al mare a passare qualche giorno di vacanza e sono in cerca di uno smart TV economico da mettere in cucina o nel salotto. Fortunatamente da qualche giorno su Amazon troviamo una super offerta sullo smart TV Metz MUC7000 da 43", nella versione 2022, quindi uscito da pochissimo sul mercato. Lo troviamo sul sito di e-commerce con uno sconto del 30% e al prezzo più basso di sempre: acquistandolo oggi si risparmiano quasi 120€. E c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero.

Sebbene sia economico, lo smart TV Metz ha tutte le caratteristiche che si cercano in un dispositivo di questo genere: uno schermo con risoluzione 4K, immagini di buona qualità grazie al supporto all’HDR, modalità ad hoc in base alla tipologia di contenuti che stiamo vedendo e soprattutto utilizza il sistema operativo Android TV. Troviamo anche l’assistente vocale Google Assistant che permette di gestire anche i dispositivi della smart home. L’offerta dura un altro paio di giorni a meno che non finiscano le scorte.

Smart TV Metz: le caratteristiche tecniche

Metz è un’azienda tedesca con oltre 80 anni di esperienza nel mondo degli elettrodomestici per la casa. E negli ultimi anni è stata anche sponsor di un’importante squadra di calcio italiana. Quindi è un’azienda affidabile e che ha sempre realizzato prodotti di ottima qualità. Come questo smart TV lowcost che oggi troviamo in offerta su Amazon.

Il televisore Metz MUC7000 (versione 2022, lanciata da pochi mesi sul mercato) ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD. Le dimensioni sono perfette e grazie a un design con cornici praticamente assenti occupa anche poco spazio. La qualità delle immagini è molto elevata grazie al supporto all’HDR10 che ne migliora il contrasto. Troviamo anche la tecnologia proprietaria Chameleon Extreme 2.0 che insieme all’aiuto di un processore top interviene direttamente sui colori per migliorare il risultato finale. Per gli appassionati di sport troviamo anche una modalità di visione ad hoc che rende più fluide le immagini delle partite.

Altro aspetto da non sottovalutare è la presenza del sistema operativo Android TV, una garanzia quando si parla di televisori intelligenti. Oltre a essere supportato continuamente, offre anche tantissime applicazioni (più di 7.000) tra le quali troviamo tutte le piattaforme di streaming più importanti: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTUbe, Apple TV, Twitch, DAZN, solo per citarne alcune. La presenza di Android TV assicura anche le "prestazioni" di Google Assistant: è possibile gestire il televisore con la propria voce (cambiare canale, alzare il volume, lanciare un film o un’applicazione) e anche i dispositivi della smart home.

Smart TV Metz da 43 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV Metz MUC7000 da 43" in offerta su Amazon a un prezzo di 269,99€, con uno sconto del 30% rispetto a quello consigliato. Per il televisore si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Acquistandolo adesso si risparmiano quasi 120€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 54€ al mese. Lo smart TV Metz è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni.

Smart TV Metz da 43 pollici