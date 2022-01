Smart TV Philips 4K con soundbar 140W: l'offerta è imperdibile

La tecnologia con cui sono realizzate le Smart TV, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la componente video. Ma per quanto riguarda l’audio, purtroppo, la tecnologia non può fare miracoli: gli speaker integrati nelle televisioni moderne offrono una qualità audio nettamente inferiore rispetto alla qualità video offerta dalla TV.

Il motivo è semplice, chiaro e ormai ben noto: c’è troppo poco spazio, in dispositivi così sottili, per inserire degli speaker in grado di riprodurre il suono con una qualità elevata. Le conseguenze sono altrettanto note: bassi poco corposi e dialoghi difficili da seguire nelle scene più complesse, specialmente nei film d’azione. Infine, è nota anche la soluzione: aggiungere alla TV una soundbar, che è l’impianto audio esterno più semplice da gestire ma più efficace se non si vuole spendere troppo. Amazon tutto questo lo sa benissimo e, infatti, adesso propone un’offerta imperdibile: la Smart TV Philips 4K Ambilight 50PUS7805 da 50 pollici abbinata ad una soundbar, sempre di Philips, da 140 Watt. Il tutto ad un prezzo molto scontato.

Philips 4K con soundbar 140W: caratteristiche

I prodotti inclusi nell’offerta, quindi, sono due: la Smart TV Philips 50PUS7805 e la soundbar Philips Audio B6305/10. La TV è un modello da 50 pollici, con tecnologia LED, risoluzione 4K e refresh da 60 Hz. Si tratta di una buona TV con illuminazione diretta, compatibile con i contenuti HDR10+ e Dolby Vision.

Buona la dotazione di porte, con due USB e tre HDMI, mentre è solo sufficiente la parte audio, con una potenza totale di appena 20W stereo. Ma il problema non si pone, vista la soundbar aggiuntiva.

La parte smart della TV è gestita dal sistema operativo proprietario Saphi OS, per il quale esistono quasi tutte le app di streaming più famose. La TV è anche compatibile con Amazon Alexa e può essere gestita con i comandi vocali.

Venendo alla soundbar, invece, si tratta di un impianto 2.1 con due speaker integrati nella barra (alta appena 3,5 centimetri) e un subwoofer esterno, connesso via Bluetooth (quindi niente fili in mezzo al salotto). La potenza complessiva è buona, pari a 140 watt, e la connessione alla TV può avvenire via Bluetooth o tramite una delle porte HDMI.

Philips 4K con soundbar 140W: l’offerta Amazon

Con questa offerta, in pratica, Amazon ha messo insieme due prodotti molto apprezzati e acquistati in un kit unico per vedere, e sentire, la TV e i contenuti in streaming con una qualità più che buona.

Chiaramente il prezzo dei due dispositivi è più alto rispetto a quello di una semplice Smart TV con il solo audio integrato e, per questo, Amazon offre il kit con lo sconto: la Smart TV Philips 4K 50 pollici son soundbar esterna da 140W costa infatti 698,99 euro (-120 euro, -14%). Non male per due prodotti Philips.

Smart TV Philips 4K 50 pollici son soundbar esterna da 140W