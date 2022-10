La Smart TV Mini LED con il maxi sconto: offerta incredibile

Una buona Smart TV dotata dell’ultima tecnologia disponibile e di marchio prestigioso può avere un prezzo di listino stellare, che solo pochi appassionati sono disposti a pagare. Quando questi prodotti vanno in offerta, però, diventano accessibili ad un pubblico più ampio.

E’ quello che sta succedendo alla Smart TV Samsung QLED 50 pollici serie QN90B, che ha esordito sul mercato italiano lo scorso luglio: è un televisore dotato della più recente tecnologia Mini LED, diretta concorrente della OLED, che ha una eccellente scheda tecnica ma un prezzo di listino elevato. Con l’offerta Amazon in corso, però, viene scontato di un bel po’ e tutto cambia.

Smart TV Samsung Neo serie QN90B – Diagonale 50 pollici – Tecnologia Mini LED

Samsung Neo QLED 50 pollici QN90B: caratteristiche tecniche

Samsung Neo QLED QN90B è una Smart TV da 50 pollici, risoluzione 4K e refresh rate da 100 Hz. La tecnologia Mini LED consiste nella presenza di migliaia di singoli LED che accendono e spengono i pixel, sopra i quali c’è uno strato Quantum Dot che rende i colori più vivaci. Il risultato è una qualità eccellente: neri profondi, quasi quanto su un TV OLED, luminosità e uniformità elevate, colori vividi.

Il tutto ben gestito dal processore Neural Quantum 4K, che elabora gli algoritmi di gestione del colore, di correzione del movimento, i formati HDR con cui è compatibile questa Smart TV e il Filmmaker Mode. Lo stesso chip si occupa in modo egregio dell’upscaling delle immagini, portando a risoluzione 4K i contenuti HD e Full HD (come le trasmissioni del Digitale Terrestre).

Il comparto audio è 2.2, per una potenza totale di 40 W, compatibile Dolby Atmos. La tecnologia Object Tracking Sound+ (OTS+) analizza in tempo reale le immagini per modificare la traccia audio, affinché lo spettatore abbia l’impressione che il suono stia seguendo gli oggetti a video.

Samsung Neo QLED QN90B è dotata di 4 porte HDMI con eARC, 2 USB, una porta Ethernet, una uscita digitale ottica, connessione Bluetooth 5.2 e WiFi 5.

Il sistema operativo è Samsung Tizen, per il quale esistono tutte le app di streaming principali (Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus ecc), e che è dotato anche del Samsung Smart Hub. Si tratta di un aggregatore di contenuti provenienti da tutte le piattaforme di streaming alle quali l’utente è abbonato, che permette di cercare in un colpo solo un contenuto su tutte le app.

Infine, su Samsung Neo QLED QN90B non mancano gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Samsung Neo QLED 50 pollici QN90B: offerta Amazon

La Smart TV Samsung Neo serie QN90B da 50 pollici è stata arrivata sul mercato italiano lo scorso luglio a un prezzo di listino di 1.699. L’offerta Amazon in corso porta il prezzo a 1.199 euro (-29%, -500 euro), con uno sconto eccezionale di 500 euro.

