Smartphone a meno di 150 euro: i migliori da comprare

Non sempre è necessario spendere una cifra elevata per gli smartphone: il mercato offre degli ottimi device anche a prezzi molto bassi

Sebbene non siano sponsorizzati dalle riviste di settore e dai mezzi di comunicazione in generale, esiste un’ampia fascia di smartphone che praticamente finisce nel dimenticatoio. Stiamo parlando degli smartphone con un costo inferiore ai 150 euro.

Non sono molte le persone che per questioni di budget o per motivi personali acquistano smartphone con un costo superiore ai 450-500 euro. Sono gli smartphone economici i veri protagonisti del mercato, dispositivi dalle caratteristiche tecniche non elevate, ma che assicurano comunque prestazioni dignitose e il supporto alle applicazioni principali presenti sugli store online.

Vediamo insieme i migliori smartphone di fascia economica sul mercato.

Smartphone a meno di 150 euro: quali caratteristiche hanno

Gli smartphone a meno di 150 euro sono dispositivi progettati per offrire funzionalità essenziali a un prezzo accessibile. In questa fascia di prezzo, è possibile trovare telefoni con display HD+ o Full HD+, che offrono una buona qualità visiva per la navigazione web, la visione di video e l’uso quotidiano delle app.

La RAM è generalmente compresa tra 2GB e 3GB, sufficiente per gestire le app di base senza troppi rallentamenti, mentre la memoria interna varia da 16GB a 32GB, con possibilità di espansione tramite microSD.

La qualità della fotocamera in questi dispositivi è modesta, con sensori principali che vanno dai 5MP ai 13MP, sufficienti per scattare foto accettabili in condizioni di buona illuminazione. Le fotocamere frontali sono generalmente da 2MP a 5MP, adeguate per selfie e videochiamate occasionali. L’autonomia della batteria è un punto forte per molti di questi modelli, con capacità che variano dai 3000mAh ai 4000mAh, garantendo un’intera giornata di utilizzo con una singola carica.

Il design e la costruzione di questi smartphone sono solitamente in plastica, ma alcuni modelli offrono finiture di buona qualità che migliorano la sensazione al tatto. Funzionalità come il sensore di impronte digitali sono presenti su alcuni dispositivi, migliorando la sicurezza e la comodità. Anche la connettività è solida, con supporto per 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 o superiore, e radio FM, rendendo questi telefoni completi e pratici per l’uso quotidiano.

I migliori smartphone a meno di 150 euro

Abbiamo selezionato alcuni dei migliori smartphone disponibili a meno di 150 euro, prendendo in considerazione le recensioni degli utenti, le specifiche tecniche e il rapporto qualità-prezzo. Questi dispositivi rappresentano la scelta ideale per chi cerca un telefono economico senza rinunciare alle funzionalità essenziali.

Tra i modelli scelti, troverete telefoni con buone prestazioni, batterie longeve e fotocamere sufficienti per l’uso quotidiano, offrendo un’esperienza d’uso soddisfacente senza compromettere il budget.