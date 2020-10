Dopo il boom degli anni passati gli smartphone top di gamma non esercitano più lo stesso fascino, con un numero crescente di persone che non sono più disposte a spendere una somma elevata per comprare un cellulare nuovo. La tendenza degli ultimi anni vede un interesse crescente verso i telefoni economici, grazie all’ampia scelta di modelli nella fascia di prezzo più bassa e all’evoluzione tecnologica di questi dispositivi, ormai sempre più ricchi nella dotazione hardware e software.

Vediamo quali sono i migliori smartphone economici, con una selezione dei telefoni più interessanti con un prezzo fino a 250 euro e alcuni consigli utili per l’acquisto del device più adatto alle proprie esigenze.

Quale smartphone economico comprare

Se hai un budget ridotto per comprare il prossimo telefono non devi preoccuparti, infatti al giorno d’oggi è possibile trovare ottimi smartphone octa-core economici, con equipaggiamenti all’altezza di ogni necessità. I cellulari entry level moderni vantano prestazioni adeguate alla maggior parte degli standard di oggi, offrendo display di buona qualità con una risoluzione HD+ o FHD+, processori affidabili con una memoria espandibile e anche tre o quattro fotocamere. Inoltre non mancano sensori per le impronte digitali, mentre alcuni device propongono anche il rilevamento biometrico e la connettività Bluetooth 5.0.

Ovviamente per quanto riguarda il sistema operativo la scelta è obbligata, in quanto i dispositivi iOS di Apple sono fuori portata considerando che il telefono meno costoso è l’iPhone SE 2020, perciò non resta che puntare su Android e le varie configurazioni brandizzate del software. Ad ogni modo si tratta di cellulari funzionali con un buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto optando per dispositivi affidabili come gli smartphone economici Samsung o Xiaomi. Prima di scegliere il modello giusto è importante analizzare le caratteristiche e le funzionalità dell’apparecchio, tenendo conto delle proprie esigenze personali e del tipo di utilizzo.

Migliori smartphone sotto i 150 euro

Se ti stai chiedendo che telefono comprare con 150 euro ci sono delle buone notizie, infatti anche in questa fascia di prezzo puoi trovare diversi dispositivi semplici ma funzionali che possono soddisfare le tue esigenze. Ecco i modelli più interessanti da acquistare sotto questa soglia.

Samsung Galaxy A20s

Uno degli smartphone a meno di 150 euro più apprezzati è il Samsung Galaxy A20s, un telefono Dual SIM che offre tutto ciò di cui si ha bisogno al giorno d’oggi. Il dispositivo viene proposto con un display da 6,5 pollici Super AMOLED con risoluzione HD+, con un processore octa-core a 1.6 GHz con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile tramite microSD. C’è la tecnologia NFC per i pagamenti contactless, il GPS e il Bluetooth 4.2, con tre fotocamere posteriori e un sensore frontale da 8 MP per i selfie, più una batteria da 4000 mAh e il sistema operativo Android 10.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 1.6 GHz

RAM 3 GB e memoria 32 GB

Bluetooth 4.2 e NFC

Display Super AMOLED 6,5” HD+

3 fotocamere posteriori 13+8+5 MP

Fotocamera frontale 8 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Leggero e compatto

Ultragrandangolare con angolo di visione a 120°

Sensori avanzati per riconoscimento biometrico

Xiaomi Redmi 9

Gli smartphone cinesi hanno conquistato il mercato dei telefoni di fascia bassa, nonostante offrano anche modelli esclusivi top di gamma, infatti tra i device meno costosi in commercio c’è lo Xiaomi Redmi 9. Questo modello 2020 presenta la bellissima Quad Camera con 4 sensori fotografici posteriori, tra cui quello principale da 13 MP e il grandangolare da 8 MP, oltre alla camera anteriore per i selfie da 8 MP. La dotazione include il sensore di impronte digitale, il riconoscimento facciale, una batteria potente da 5020 mAh, il display da 6,4 pollici FHD+, il Bluetooth 5.0 e la tecnologia NFC.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 3 GB e memoria 32 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 13+8+5+2 MP

Fotocamera frontale 8 MP

Batteria da 5020 mAh

Perché comprarlo

Ottimo comparto fotografico

Lunga autonomia

Connettività elevata

Oppo A52

A chiudere questa selezione dei migliori smartphone economici sotto 150 euro segnaliamo l’Oppo A52, un dispositivo in grado di ottenere tantissime recensioni positive e affermarsi nel settore dei telefoni di fascia bassa. Il display LCD da 6,5 pollici è grande e ha una risoluzione FHD+, con un design sottile 3D Quad-Curve e uno spessore di appena 1,73 mm. Il processore è un octa-core con chipset Qualcomm Snapdragon da 2 GHz con tecnologia costruttiva 11 nm, con 4 GB di RAM e una memoria interna di 64 GB. Il dispositivo propone una quadrupla fotocamera posteriore, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18 W e una camera frontale per il selfie da 8 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 12+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 8 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Foto nitide e dettagliate

Processore con Hyper Boost per app e gaming

Batteria potente e lunga autonomia

Migliori smartphone sotto i 200 euro

Quando si pensa a quali sono i migliori smartphone economici vengono subito in mente i telefoni cinesi, in particolare alcuni device Xiaomi oppure i modelli entry level dell’azienda coreana Samsung. Ad ogni modo non mancano le proposte da valutare con attenzione, perciò vediamo subito i cellulari da non perdere sotto i 200 euro.

Samsung Galaxy A30s

L’azienda coreana mette a disposizione una gamma davvero completa di telefoni entry level, tra cui il Samsung Galaxy A30s. Questo device presenta il display Super AMOLED HD+ da 6,4 pollici, con il lettore ottico di impronte digitali sotto lo schermo e la tripla fotocamera posteriore da 25 MP, con grandangolare da 8 MP e fotocamera per i selfie da 16 MP. La batteria da 4000 mAh è compatibile con la ricarica rapida a 15 W, ci sono la tecnologia NFC e il Bluetooth 5.0, il sistema operativo Android 9 Pie e un processore Exynos 14 nm con 3 GB di RAM e memoria da 32 GB espandibile.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 3 GB e memoria 32 GB

Bluetooth 5.0

Display Super AMOLED 6,5” HD+

3 fotocamere posteriori 25+8+5 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Qualità elevata del display

Ottima connettività

Tantissime app e servizi integrati

Xiaomi Redmi Note 9S

Difficile trovare un segmento di smartphone economici in cui non è presente anche un device Xiaomi, con il brand cinese in grado di proporre ottimi telefoni ad un prezzo veramente conveniente. Senz’altro è il caso del Redmi Note 9S, un modello giovane e moderno con un grande display da 6,67 pollici e risoluzione FHD+, dotato di una potente batteria da 5020 mAh e la celebre Quad Camera AI da 48 MP. A completare l’equipaggiamento ci pensa la fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP, in più il device è in grado di registrare video in 4K, è compatibile con la ricarica veloce e possiede la connettività Bluetooth 5.0.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0

Display IPS LCD 6,67” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+5+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 5020 mAh

Perché comprarlo

Ottimizzazione foto con intelligenza artificiale

Display grande e ben illuminato

Prestazioni hardware adatte al gaming

Huawei P30 Lite

Considerato da molti come il miglior smartphone sotto 200 euro, il Huawei P30 Lite è un telefono potente, moderno ed elegante, caratterizzato da un design ricercato e un poderoso processore octa-core da 2.2 GHz, con 4 GB di RAM e una memoria da 128 GB espandibile con microSD fino a 512 GB. Il display da 6,15 pollici è piccolo ma ben illuminato con una risoluzione FHD+, è presente una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, con la possibilità di girare video in qualità Full HD. Ci sono anche il lettore di impronte, la tecnologia NFC, la funzionalità Dual SIM, il GPS e la bussola digitale.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 4.2 e NFC

Display IPS LCD 6,15” FHD+

3 fotocamere posteriori 48+8+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 3340 mAh

Perché comprarlo

Eccellente fotocamera per i selfie

Ampia memoria interna

Peso ridotto e dimensioni compatte

Migliori smartphone sotto i 250 euro

Se desideri comprare un telefono economico, ma puoi contare su un budget un po’ più elevato, in questo caso le opportunità aumentano in modo considerevole. In commercio, infatti, sono diversi gli smartphone sotto i 250 euro, con funzionalità e dotazioni spesso sorprendenti per dispositivi con un prezzo così contenuto. Ecco i modelli migliori del momento.

Samsung Galaxy M21 221

Tra i migliori smartphone Samsung economici c’è senza dubbio il Galaxy M21, un device di ultima generazione proposto ad un prezzo davvero interessante. Il telefono presenta uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+, con una potente batteria da 6000 mAh che garantisce una buna autonomia. Il processore octa-core da 2.3 GHz ha 4 GB di RAM e una memoria espandibile da 64 GB, con lettore di impronte digitali e sistema di rilevamento facciale. Non manca la tripla fotocamera posteriore, la funzionalità Dual SIM e il sistema operativo Android 10, per un telefono che vanta una dotazione davvero ricca per un cellulare entry level di fascia bassa.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED 6,4” FHD+

3 fotocamere posteriori 48+8+5 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 6000 mAh

Perché comprarlo

Memoria elevata ed espandibile

Display ad alta risoluzione

Sensori avanzati per riconoscimento biometrico

Samsung Galaxy A51 244

Il miglior smartphone economico 2020 è il Samsung Galaxy A51, un device moderno completamente aggiornato proposto con display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici e risoluzione FHD+, lettore di impronte integrato nello schermo e riconoscimento facciale. Questo telefono ha un processore con 4 GB di RAM e una memoria di 128 GB espandibile con una microSD, il sistema operativo Android 10 e una batteria da 4000 mAh, con un design innovativo ed elegante curato nei minimi dettagli. Pe le foto Samsung propone quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP, la risoluzione video 4K e la compatibilità con le reti mobili 4G+ fino a 400 Mbps.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+12+5+5 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Foto perfette in ogni condizione

Display ad alta definizione

Design moderno ed elegante

Xiaomi POCO X3 NFC

Xiaomi ha portato diverse innovazioni tecnologiche con il telefono POCO X3 NFC, a partire dalla connettività Bluetooth 5.1 fino allo schermo LCD FHD+ da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e HDR per supportare il gaming. Lo smartphone è grande e maneggevole, con un processore octa-core a 2.3 GHz e ben 6 GB di RAM con 128 GB di memoria espandibile, bussola digitale, accelerometro, giroscopio, NFC e funzione Dual SIM con possibilità di inserire anche le nanoSIM. Sono quattro i sensori posteriori per la fotocamera principale, più un sensore da 20 MP per la camera anteriore e una batteria da 5100 mAh con ricarica veloce a 33 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display IPS LCD 6,67” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+13+2+2 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 5100 mAh

Perché comprarlo

Connettività avanzata

Predisposizione per il gaming

Prestazioni hardware elevate

