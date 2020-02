Smartphone Huawei, grandi novità con la EMUI 10.1: cosa cambia

22 Febbraio 2020 - Chi aveva qualche timore che il ban imposto da Donald Trump avrebbe causato dei problemi a Huawei si deve ricredere. L’azienda cinese continua a produrre smartphone e a rilasciare aggiornamenti software per i suoi dispositivi. Dopo aver rilasciato la EMUI 10 su un buon numero di dispositivi, Huawei sta lavorando sul primo grande aggiornamento: la EMUI 10.1. La nuova versione dell’interfaccia utente basata su Android 10 dovrebbe fare il suo debutto ufficiale a marzo sul Huawei P40 e Huawei P40 Pro, pronti oramai per essere presentati, nonostante il Coronavirus stia rallentando la produzione mondiale di smartphone, e non solo.

Non ci sono ancora molte notizie sulla EMUI 10.1, ma dovrebbe essere un aggiornamento che mira a migliorare la stabilità del sistema operativo e a rendere ancora più performanti gli smartphone Huawei. La EMUI 10 è stato già un grosso passo in avanti rispetto ai modelli precedenti, nuove icone, un nuovo file system e modalità come la GPU Turbo pensata per migliorare il rendimento dei dispositivi. La EMUI 10.1 servirà a raffinare il lavoro svolto finora.

Su quali smartphone arriverà la EMUI 10.1? Dovrebbe coinvolgere tutti i dispositivi su cui è certo l’arrivo della EMUI 10. In totale dovrebbero essere più di cinquanta, ma il rilascio ancora non è avvenuto su tutti i modelli. Ecco quali saranno le novità della EMUI 10.1 e quali saranno gli smartphone coinvolti.

EMUI 10.1: novità e cosa sappiamo

Da parte di Huawei finora non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale sull’uscita della EMUI 10.1, ma è probabile che venga annunciata durante la presentazione del Huawei P40 e P40 Pro. Lo stesso è accaduto negli anni precedenti con la EMUI 8.1 ed EMUI 9.1, annunciate durante la presentazione del P20 e P30.

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla EMUI 10.1? Non sarà un aggiornamento che stravolgerà l’interfaccia utente di Huawei, ma molto semplicemente servirà a rendere più stabili gli smartphone e a correggere piccoli bug. Potrebbero esserci degli accorgimenti anche per quanto riguarda la user interface. Inoltre, ci potrebbero essere novità anche per quanto riguarda la GPU Turbo e il fle system EROFS.

EMUI 10.1, su quali smartphone: la lista

Molto probabilmente la EMUI 10.1 arriverà su gli stessi dispositivi su cui è stato annunciata la EMUI 10. In totale i dispositivi dovrebbero essere più di cinquanta. Nella lista saranno sicuramente presenti:

Huawei P40 e Huawei P40 Pro

Huawei P30 e Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro,

Huawei Nova 5 e Huawei Nova 5T.

Alla lista si aggiungeranno anche altri smartphone medio di gamma e i dispositivi di Honor.

EMUI 10.1, quando arriva

Difficile fare delle previsioni. La presentazione del Huawei P40 e Huawei P40 Pro è fissata per il mese di marzo, ma ancora non c’è una data certa. La colpa è anche del Coronavirus che sta creando diversi problemi ai produttori, costretti ad annullare le presentazioni live. Per la EMUI 10.1 molto probabilmente bisognerà aspettare il mese di aprile.