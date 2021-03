Smartphone in offerta a meno di 200 euro su Amazon

Chi ha bisogno di acquistare un nuovo smartphone e ha un budget limitato di 200 euro, può trovare degli ottimi dispositivi che possono contare su ottime prestazioni, un buon comparto fotocamera e una lunga autonomia grazie a capienti batterie.

Tra i migliori brand che offrono un buon compromesso tra prezzo e caratteristiche ci sono OPPO, Samsung e Nokia con dispositivi di fascia medio-bassa, ma comunque di qualità. Le migliori offerte in questo momento sono su Amazon, che prosegue fino al 31 marzo con la sua nuova iniziativa: le Offerte di Primavera con migliaia di prodotti scontati fino al 40%. Tra i prodotti in offerta non mancano gli smartphone e chi vuole spendere meno di 200 euro potrà trovare ottime occasioni, come il Samsung Galaxy M21 e ancora l’Oppo A91. Per chi cerca un prodotto ancora più economico, invece, potrà approfittare degli sconti riservati ai Nokia 2.4 e Nokia 3.4. Ecco tutte le offerte di smartphone a meno di 200 euro sul popolare e-commerce.

Smartphone OPPO a meno di 200 euro su Amazon

L’offerta del brand cinese OPPO si fa sempre più ampia nella fascia medio-bassa del settore degli smartphone. Questo brand offre un ottimo compromesso tra prestazioni e prezzo, a partire dall’OPPO A91 scontato del 39% su Amazon. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6.7 pollici, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro troviamo un comparto fotocamera quadruplo, con sensore principale da 48 MP e una batteria da 4025 mAh.

OPPO A91 – 6.7 pollici – 8/128 GB

Poi c’è OPPO A53S con un display da 6.5 pollici, frequenza di aggiornamento a 90 Hz, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile e una batteria da 5000 mAh che garantisce ottime prestazioni e lunga durata. Il design è leggero ed ergonomico, studiato per essere utilizzato con una sola mano. Il comparto fotocamera può contare su un sensore principale da 13 MP, uno di profondità da 2 MP e una lente macro da 2 MP per scatti nitidi da professionista.

OPPO A53s – 6.5 pollici 4/64 GB

La versione precedente è OPPO A52, che è dotato sempre di un display da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento da 90 Hz, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. Anche qui la batteria è da 5000 mAh, mentre a variare è la fotocamera con sensore principale da 12 MP, grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP.

OPPO A52 – 6.5 pollici – 4/64 GB

Per chi cerca un modello davvero economico c’è l’OPPO A15, con display da 6.52 pollici HD+, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interno espandibile. Il comparto fotocamera è a tripla configurazione, con sensore principale da 13 MP e due sensori da 2 MP. La batteria è meno capiente, da 4230 mAh, e supporta il sistema operativo Android 10.

OPPO A15 – 6.52 pollici – 3/32 GB

Smartphone Samsung a meno di 200 euro su Amazon

Tra gli smartphone in offerta su Amazon c’è il modello Samsung Galaxy M21, dotato di dispaly Super AMOLED da 6.4 pollici con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB con slot microSD. Lo smartphone è dotato di un processore octa-core e supporta Android 10. La batteria da 6000 mAh garantisce una lunga autonomia per ogni uso e il comparto fotocamera triplo assicura ottimi scatti.

Samsung Galaxy M21 – 6.4 pollici – 4/64 GB

Smartphone Nokia a meno di 200 euro su Amazon

La Nokia torna a imporsi nella fascia medio-bassa del mercato degli smartphone con due modelli molto interessanti che fanno parte del programma ufficiale Google Android One, che garantisce un telefono "puro, sicuro e sempre aggiornato".

Il primo è il Nokia 2.4 dotato di un display da 6.5 pollici HD+, 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interno, espandibile con microSD fino a 512 GB, e con sistema operativo Android 10. Sul retro c’è una Dual Camera con sensore principale da 13 MP e sensore di profondità di 2 MP con flash LED, mentre la batteria è da 4500 mAh.

Nokia 2.4 – 6.5 pollici – 3/64 GB

Poi c’è il Nokia 3.4, un altro smartphone dual sim 4G con schermo da 6.39 pollici HD+, processore Snapdragon 460 ma con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. Il sistema operativo è sempre Android 10, mentre la fotocamera su retro ha sensore principale da 13 MP, secondario grandangolare da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP. La batteria, invece, è da 4000 mAh, ma fornisce un’ottima durata.

Nokia 3.4 – 6.39 pollici – 4/64 GB