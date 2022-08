Smartphone pieghevoli: c'è anche lui

Agosto 2022 sarà probabilmente ricordato come il mese in cui sono stati presentati più telefoni pieghevoli della storia. Infatti, subito dopo la presentazione dei due nuovi telefoni di casa Samsung, il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 vedremo anche il Motorola Razr 2022 e, notizia recentissima, anche lo Xiaomi Mix Fold 2.

Del nuovo telefono Xiaomi Mix Fold 2 sappiamo ancora poco, ma a breve sapremo tutto: la data di presentazione in Cina, fissata all’11 agosto che coincide con la data di presentazione del Motorola Razr 2022. Peraltro, secondo i leakers più recenti, il telefono pieghevole Xiaomi Mix Fold 2 sarebbe presentato assieme al nuovo tablet Xiaomi Pad 5 Pro e ai nuovi auricolari Xiaomi Buds 4 Pro. Il tablet sarebbe la versione più potente e più grande della famiglia Xiaomi Pad, grazie ad uno schermo da 12,4 pollici. In ogni caso, tra poche ore avremo la conferma e anche se lo smartphone pieghevole, il tablet e gli auricolari arriveranno anche in Europa e a quale prezzo.

Xiaomi Mix Fold 2: come sarà

A livello di specifiche e quindi di indiscrezioni raccolte dai vari leaker, sappiamo che il processore a bordo dovrebbe essere un top di gamma, nello specifico o il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o la sua versione più recente Snapdragon 8+ Gen 1. I tagli di memoria saranno sicuramente commisurati con la potenza del processore e potrebbero riprendere quelli della versione precedente lo Xiaomi Mix Fold, ossia 12/256 GB, 12/512 GB e 16/512 GB.

Lo schermo esterno sarebbe da 6,5 ​​pollici mentre lo schermo interno sarebbe da 8 pollici, e si prevede siano a 120 Hz e che i pannelli siano di tipo LTPO.

Le informazioni si fermano a questo punto, tranne che per il fatto che Xiaomi ha pubblicato sul profilo Weibo ufficiale, il teaser che anticipa la presentazione dell’11 agosto corredata appunto da un’immagine che lascia intravedere la cerniera dello smartphone pieghevole. Cerniera che ha richiesto 651 giorni di sviluppo che che somiglia a una goccia, rendendo così, l’apertura e chiusura più agevole, fluida e immediata.

Le informazioni ufficiali ci dicono, inoltre che il comparto fotografico di Xiaomi Mix Fold 2 è frutto della collaborazione tra Xiaomi e Leica. Quindi, possiamo prevedere la presenza di sensori e lenti di altissimo livello.

Xiaomi Mix Fold 2: quando arriverà e prezzo

La presentazione ufficiale del telefono pieghevole Xiaomi Mi Fold 2 in Cina sarà tenuta da Lei Jun presidente di Xiaomi che illustrerà anche il consuntivo di fine anno. Per quanto riguarda la distribuzione del telefono pieghevole fuori dalla Cina, invece, non abbiamo al momento alcuna informazione certa, se non il fatto che il precedente modello Xiaomi Mi Mix Fold non è mai arrivato in Italia attraverso i canali ufficiali.

Così come non abbiamo indicazioni sul prezzo anche se ricordiamo che la versione precedente, lo Xiaomi Mix Fold nella variante da 12 GB + 512 GB al momento del lancio aveva un costo di ben 10.999 Yuan, al cambio attuale, circa 1.600 euro.