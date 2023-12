Pioggia di novità in arrivo sugli smartwatch Amazfit

Fonte foto: Amazfit

Il mese di dicembre è iniziato con una nuova serie di aggiornamenti per la gamma di smartwatch di Amazfit. Il brand, vero e proprio punto di riferimento del mercato degli indossabili, rinnova il supporto ai suoi dispositivi con una serie di aggiornamenti che mettono a disposizione dei suoi utenti un numero maggiore di funzionalità.

Amazfit aggiorna i suoi smartwatch

L’aggiornamento in fase di rilascio è un vero e proprio “winter update” per alcuni prodotti della gamma Amazfit. I modelli Falcon e T-Rex Ultra possono ora contare sulle mappe offline di 15 mila stazioni sciistiche sparse in tutto il mondo, scaricabili tramite l’app Zepp.

Le mappe hanno una colorazione specifica in base alle caratteristiche della pista, in modo da garantire agli utenti la possibilità di individuare la pista giusta in base alle proprie abilità. Con il nuovo aggiornamento, inoltre, viene migliorato anche il monitoraggio dell’allenamento con gli scii.

Gli smartwatch sono ora in grado di rilevare in automatico quando l’utente inizia a sciare. Novità anche per il T-Rex 2 che, insieme al T-Rex Ultra, registra l’arrivo del supporto ai misuratori di potenza esterni per la bici, garantendo agli utenti uno strumento in più per monitorare le proprie prestazioni.

Con il nuovo aggiornamento, gli smartwatch Amazfit citati registrano anche l’arrivo di diverse ottimizzazioni. L’azienda, infatti, ha migliorato la precisione del GPS, un elemento essenziale per tenere sotto controllo l’allenamento con il proprio indossabile. Il nuovo software garantisce un monitoraggio più completo dell’allenamento oltre che del conteggio dei passi, con lo smartwatch che sarà in grado di rilevare dati sempre più precisi.

Novità arrivano anche per Amazfit Balance. Con l’ultima versione software, infatti, viene introdotta la disattivazione automatica della modalità risparmio energetico e ci sono nuovi modelli preimpostati per la creazione degli allenamenti. C’è anche il nuovo sistema di tracciamento automatico della frequenza cardiaca nei tre minuti successivi un workout, per verificare i tempi di recupero.

Il nuovo aggiornamento per Amazfit Cheetah introduce la funzione Running Power, per misurare forza e velocità generate durante la corsa, oltre a nuovi modelli di allenamento e l’allenamento a intervalli per la modalità Track Run. Viene migliorata la precisione dei dati temporali (da 1 secondi a 0,1 secondi).

Come aggiornare lo smartwatch Amazfit

Per verificare la disponibilità di un nuovo aggiornamento per il proprio smartwatch Amazfit è necessario, mantenendo il collegamento Bluetooth con lo smartphone attivo, aprire l’app Zepp e andare in Profilo, selezionare il dispositivo per cui si vuole controllare la disponibilità dell’aggiornamento e poi scegliere Verifica aggiornamenti. Durante il download e l’installazione dell’aggiornamento è necessario mantenere il dispositivo collegato alla rete e vicino allo smartphone.