Sei un creator di Instagram o TikTok? Snapchat ha grandi novità per te

Per qualsiasi social network, dal più piccolo al più grande, i riferimenti sono senza dubbio Facebook e Instagram, che peraltro fanno parte dello stesso gruppo presieduto da Mark Zuckerberg, il celebre fondatore di Facebook. I due social sono presi a riferimento anche da Snapchat, la piattaforma che ha portato alla ribalta le “Storie“, quei contenuti visibili solo per 24 ore.

Allo Snap Partner Summit 2021 di ieri, che come quasi tutti gli eventi degli ultimi mesi si è tenuto in videoconferenza causa pandemia, la società proprietaria di Snapchat – Snap, per l’appunto – ha illustrato una serie di novità che mirano ad incrementare la popolarità della piattaforma tra i creatori di contenuti, le aziende e gli sviluppatori, per contrastare in modo più vigoroso il dominio di Instagram e Facebook. Dallo stesso evento è venuta fuori anche la nuova applicazione Story Studio, che permetterà ai creator di produrre dei contenuti simili a quelli che hanno fatto di TikTok un fenomeno planetario.

Le novità di Snapchat

Una delle prime modifiche che Snapchat ha pianificato di introdurre prossimamente riguarda Scan, lo strumento di scansione in realtà aumentata introdotto nel 2019 in seguito all’accordo con Scan.me, una delle startup più in vista del settore.

L’intenzione è di portare Scan nella schermata principale dell’applicazione in modo da accrescere il numero degli utenti che utilizzano questa funzione, numero che comunque è già molto alto: oltre 170 milioni la utilizzano infatti ogni mese.

Oltre a questa riorganizzazione dell’interfaccia, Snapchat si prepara ad introdurre all’interno di Scan una nuova funzionalità conosciuta come Screenshop che fornirà consigli sugli acquisti nel momento in cui viene scansionato un oggetto sull’applicazione. Insieme a questo, Scan mostrerà anche dei consigli sulle ricette da realizzare con gli alimenti che dovessero essere inquadrati, ricette che proverranno dall’enorme database di Allrecipes.

Infine la fotocamera diventerà ancora più intelligente, accrescendo la sua capacità di suggerire modalità di ripresa e colonne sonore per arricchire i contenuti in base a ciò che il software riconosce nell’inquadratura. La distribuzione di gran parte di queste novità partirà già nelle prossime ore.

I numeri di Snapchat

L’evento Snap Partner Summit 2021 ha portato alla luce anche alcuni numeri di Snapchat. La piattaforma social ha raggiunto e superato la soglia dei 500 milioni di utenti attivi ogni mese, con il 40% dei suoi utenti che vivono al di fuori di Europa e Nord America.

Notevoli i risultati in India: nel confronto anno su anno il numero di utenti giornalieri attivi su Snapchat è cresciuto del 100%.