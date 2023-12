Snoop Dogg protagonista di un film comico

Fonte foto: Prime Video

Si chiama The Underdoggs la nuova esilarante commedia in arrivo a gennaio su Prime Video. Nei panni del protagonista c’è Snopp Dogg, volto noto della scena hip hop da decenni e personaggio assolutamente carismatico che ha già preso parte, prima in brevi cameo e poi con ruoli più rilevanti, a varie serie tv e film. La nuova pellicola comedy in arrivo lo vedrà nei panni di Jaycen "Two Js" Jennings, ex campione di football che, suo malgrado, si troverà ad allenare una improbabile squadra di ragazzini.

La trama del film con Snoop Dogg

Scritto da Danny Segal e Isaac Schamis, The Underdoggs è diretto da Charles Stone III (e non va confuso con Underdogs, dramma sportivo del 2013, che parla sempre di football, diretto da Doug Dearth).

Il protagonista, come accennato, è Jaycen Jennings detto Two Js. Un tempo celebre campione di football americano, l’uomo è ormai caduto in disgrazia e, in seguito a un incidente d’auto da lui provocato, in alternativa al carcere accetta di prestare servizi sociali diventando l’allenatore di una squadra di football di ragazzini della sua città. Jennings si rivela un allenatore decisamente (e comicamente) sopra le righe, ma l’esperienza lo aiuterà a rimettere in sesto la sua vita e anche a riscoprire l’amore per uno sport che si era lasciato dolorosamente alle spalle.

L’idea del film è dello stesso Snoop Dogg e di Constance Schwartz-Morini. Proprio Snoop Dogg ha recentemente raccontato: «The Underdoggs è un progetto davvero personale, dato che ho fatto l’allenatore di football per più di quindici anni con la Snoop Youth Football League, che ho fondato insieme al mio socio di lunga data Constance Schwartz-Morini. Restituire alla comunità attraverso il football mi ha insegnato molte lezioni di vita preziose che sono stato in grado di condividere con ragazzini in situazioni simili a quelle che io ho vissuto crescendo. La mia speranza è che questo film faccia luce sulle realtà che i bambini e gli adulti affrontano nel quartiere e all’interno del complesso mondo del football».

Il cast di The Underdoggs

Oltre a Snoop Dogg, nel cast di The Underdoggs ci sono Tika Sumpter, Andrew Schulz, Mike Epps e George Lopez. Completano il cast Nancy De Mayo, Gavin Cole, Jonigan Booth, Adan James Carrillo, Kylah Davila, Caleb Dixon, Alexander Michael Gordon e Shamori Washington.

Quando esce The Underdoggs con Snoop Dogg

La data di uscita del film comico era stata inizialmente fissata a ottobre 2023, ma era poi stata rinviata all’inizio del nuovo anno. Un altro cambio di programma ha riguardato la distribuzione: originariamente si pensava a un passaggio nei cinema, che è invece stato rivalutato in seguito ai risultati poco incoraggianti al botteghino ottenuti da altri film comici di pari categoria nel corso dell’estate. Quindi, The Underdoggs arriva il 26 gennaio 2024 solo in streaming su Prime Video.