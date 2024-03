Sono arrivati i documentari 3D IMAX Enhanced per Apple Vision Pro

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità per Apple Vision Pro: stando alle dichiarazioni di alcuni utenti su Reddit, sull’app IMAX sono arrivati i documentari 3D. I primi titoli del catalogo sono “A Beautiful Planet“, “Pandas” e “Superpower Dogs“. Questi film documentari, che fino ad oggi erano visibili solo nei musei di scienze naturali dotati di appositi schermi IMAX, adesso possono essere noleggiati al prezzo di 5 dollari ciascuno per essere visti anche a casa propria, tramite il visore di Apple.

Apple Vision Pro e i contenuti IMAX

Come ben noto, il celebre visore di casa Apple è in grado di riprodurre diverse tipologie di contenuti multimediali grazie ai due schermi Micro OLED ad altissima risoluzione posti al suo interno. Tali contenuti possono essere “proiettati” sugli schermi virtuali con qualsiasi rapporto d’aspetto e senza apporre le classiche barre nere ai lati del video.

Naturalmente Apple Vision Pro è anche in grado di riprodurre film in 3D e l’arrivo di un numero sempre maggiore di titoli (suddivisi nelle varie app come Apple TV e Disney+), non fa che confermare l’enorme potenzialità di questa modalità di riproduzione che, secondo le prime testimonianze, è praticamente come andare in una sala cinematografica con tutte le più recenti tecnologie di visione. Oltretutto il visore è compatibile anche con il l’HDR10, il Dolby Vision e l’High Frame Rate (48fps).

All’interno dell’app ufficiale IMAX, i documentari in 3D in oggetto possono essere guardati con lo stesso rapporto d’aspetto dei cinema IMAX (1.43:1), se il contenuto lo consente.

Per rendere ancora più affascinante l’esperienza di visione, l’applicazione permette all’utente anche di scegliere “dove sedersi“, lasciandogli campo libero per muoversi all’interno di questa sala cinematografica virtuale occupando il posto che preferisce in base al proprio gusto personale.

Apple Vision Pro e in contenuti in 3D

L’applicazione IMAX è solo l’ultima delle varie piattaforme a consentire agli utenti la visione di contenuti in 3D. Prima di questa c’hanno pensato già Apple TV e Disney+ mettendo a disposizione un catalogo con ben 42 titoli da gustare in 3D e questo, secondo le dichiarazioni dei produttori, non è che l’inizio.

L’arrivo di Apple Vision Pro, pare aver dato un nuovo slancio al cinema 3D che, a onor del vero, negli ultimi anni ha subito un po’ una flessione, con molte delle produzioni più recenti che hanno rinunciato alla cosa a beneficio di una modalità di visione più classica.

A una maggiore diffusione del visore (che al momento è disponibile solo negli USA), quindi, potrebbe corrispondere anche l’arrivo di nuovi titoli il 3D e, tra le indiscrezioni che circolano sul web, non si esclude che proprio IMAX possa portare sull’app intanto i film già disponibili in questo formato e, in futuro, impegnarsi insieme ad altri colossi del settore a produrre nuove pellicole in 3D.