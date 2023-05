Sony Bravia Core: arrivano acquisto e noleggio dei film

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Bravia Core è il servizio di streaming di Sony disponibile unicamente sui televisori Bravia, che consente agli utenti l’accesso al catalogo di film prodotti da Sony Pictures. La particolarità del servizio sta nella qualità video, che grazie alla tecnologia Pure Stream, permette una resa visiva simile a quella di un Blu-Ray UHD, con un bit rate massimo fino 80 Mbit/s.

Di recente Sony ha aggiunto delle nuove funzionalità al servizio, consentendo l’acquisto o il noleggio dei film disponibili, permettendo agli utenti di espandere ulteriormente la propria libreria di titoli.

Come funziona Bravia Core

Bravia Core è accessibile solamente sui televisori Sony della gamma Bravia XR, che arrivano nelle case degli acquirenti con l’applicazione ufficiale già preinstallata.

Il servizio consente di ottenere due anni di streaming illimitato (tramite Unlimited Streaming) di tutti i film disponibili sul catalogo Sony Pictures, più l’accesso ai titoli riscattabili tramite crediti cinematografici (che si ottengono acquistando un nuovo televisore e iscrivendosi al servizio), che permettono di vedere anche le prime visioni delle pellicole prodotte sempre da Sony.

Presente anche Studio Access che aggiunge molti contenuti extra come scene tagliate, interviste e commenti di registi e attori. Tra le ultime uscite disponibili anche Morbius, Uncharted, Spider-Man: No Way Home, Ghostbusters: Afterlife, Cenerentola e moltissimi altri film prodotti da Sony Pictures.

Bravia Core: acquisto e noleggio

La nuova modalità di acquisto o noleggio va, essenzialmente, a risolvere il problema riscontrato dagli utenti di Sony Bravia che, dopo aver acquistato un nuovo televisore, avevano a disposizione un numero di crediti cinematografici limitato (da 5 a 10 a seconda del modello di TV scelto) per acquistare le nuove uscite disponibili.

Al termine di questi non era ovviamente più possibile aggiornare la propria libreria, potendo quindi utilizzare esclusivamente il servizio Unlimited Streaming e naturalmente i titoli riscattati tramite crediti cinematografici. Così facendo Sony ha ampliato le possibilità per i possessori di televisori Bravia XR che potranno aggiornare facilmente la propria libreria di titoli.

Bravia Core: il "plus" IMax Enhanced

L’App Bravia Core permette anche l’accesso ai titoli IMax Enhanced, un sistema che utilizza un insieme di tecnologie che si applicano sia alle immagini che all’audio per garantire la miglior performance visiva e sonora possibile.

Per questo motivo ha bisogno di specifiche componenti tecniche, come televisori da almeno 65 pollici con risoluzione 4K e compatibili con HDR e tutta una serie di regolazioni in materia di colore, contrasto e luminosità che devono rispettare le specifiche richieste da IMax.

Anche per il comparto audio c’è bisogno di caratteristiche precise che richiedono la compatibilità con il formato DTS:X e una configurazione almeno 5.1.4.

Presente anche la Modalità Calibrata, che permette al televisore di autoregolare le impostazioni dell’immagine in modo che sia il più vicino possibile a quella con cui è stato concepito il contenuto in riproduzione. Questa modalità promette una elevata gamma dinamica, colori ben definiti, neri profondi, alte luminosità e immagini molto nitide.