Sony Bravia, lo smart TV da 43” in offerta al prezzo più basso di sempre

Avere almeno uno smart TV in casa è diventato oramai importantissimo per avere accesso a un numero di contenuti che fino a 3-4 anni fa era impossibile. Grazie alle applicazioni di video streaming (le varie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Twitch, RaiPlay) è possibile in ogni momento vedere un film o un episodio della propria serie TV preferita, ma è necessario che il proprio televisore sia intelligente. E gli smart TV oramai li troviamo in offerta su qualsiasi sito di elettronica, anche e soprattutto su Amazon. Oggi è disponibile in super offerta il televisore Sony Bravia KD-43X85JP a un prezzo di 799€, ben 200€ in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno smart TV abbastanza recente e di ottima qualità.

Il Sony Bravia KD-43X85JP ha uno schermo da 43” con risoluzione 4K UltraHD e un ottimo processore che permette di vedere programmi in altissima definizione senza rallentamenti o problemi di sorta. Lo smart TV si basa sulla piattaforma Android TV che permette di avere accesso a tutti i servizi di Google (compresa Google TV) e a migliaia di applicazioni. Le cornici del televisore sono molto sottili il che lo rende perfetto per qualsiasi salotto, soprattutto se si ha poco spazio a disposizione.

Se vuoi ricevere in tempo reale le migliori offerte della giornata (come questa dello smart TV Sony), ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia”: per farlo basta cliccare qui.

Smart TV Sony Bravia KD-43X85JP: le caratteristiche tecniche

Schermo di altissima qualità, processore potente con algoritmi avanzati che riducono il rumore, tecnologie innovative per immagini super fluide, audio perfetto in ogni situazione e Android TV con Chromecast integrato. Questa la scheda tecnica in breve dello smart TV Sony Bravia KD-43X85JP. Cosa si può chiedere di più da uno smart TV nel 2022? Non molto, ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le caratteristiche del televisore Sony.

Lo schermo è da 43” con risoluzione 4K UltraHD con refresh rate a 100/120Hz e con il supporto della tecnologia Motionflow™ XR che crea e inserisce dei fotogrammi aggiuntivi per avere immagini con dettagli sempre fluidi. A supporto c’è anche il processore 4K HDR X1 che utilizza algoritmi avanzati per diminuire il rumore delle immagini e avere la massima qualità in altissima risoluzione. E i contenuti che non sono in 4K (2K o FullHD) vengono sottoposti ad upscaling per migliorarne i dettagli.

Per quanto riguarda la parte audio c’è il supporto al Dolby Atmos e sono presenti degli speaker che assicurano un suono potente. Per quanto riguarda la parte più interattiva, a bordo dello smart TV c’è Android TV che permette l’accesso a tutti i servizi Google e a centinaia di applicazioni. Come tutti i televisori con Android TV, anche qui il Chromecast è integrato. Compatibile anche con Alexa e Apple AirPlay.

Smart TV Sony Bravia KD-43X85JP in offerta: prezzo e sconto

Un super sconto quello disponibile per lo smart TV dell’azienda giapponese. Lo smart TV Sony Bravia KD-43X85JP è in offerta su Amazon a un prezzo di 799€, il 20% in meno rispetto a quello di listino. In termini monetari il risparmio netto è di 200€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 66,59€ al mese. Se siete alla ricerca di uno smart TV top, questa è un’offerta da non lasciarsi scappare. Per il televisore di tratta anche del minimo storico.

Sony