Sony LinkBuds S: appena arrivati ma già in offerta Amazon

Ascoltare la musica d’estate, sulla spiaggia ma anche in città o in montagna, è una delle esperienze più incredibili che possiamo vivere. In effetti, nelle calde giornate di sole, avere nelle orecchie la propria musica preferita è sempre un piacere, ancor di più se la qualità dell’audio e il confort è assicurato. Ecco perchè bisogna considerare l’offerta dedicata ai nuovi auricolari Sony LinkBuds S.

Lanciati a maggio, i Sony LinkBuds S rappresentano uno dei prodotti più interessanti del 2022, nell’ambito delle cuffie di tipo in-ear dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC). Estremamente leggeri e particolarmente comodi, questi auricolari possono essere indossati ovunque e assicurare un confort assoluto, soprattutto quando è il momento di rilassarsi e godere delle meritate vacanze. Per questo, trovarle ad un prezzo ribassato con uno sconto del 25% è un’occasione veramente da prendere al volo, soprattutto perchè non sempre Amazon dedica ai nuovi dispositivi sconti così sostanziosi.

Sony LinkBuds S: caratteristiche tecniche

Piccoli, leggeri (ogni auricolare pesa circa 4,8 grammi) ed ergonomici, i Sony LinkBuds S assicurano a chi li indossa un assoluto confort. Oltre al look che non passa inosservato, queste cuffiette contano su una custodia in plastica opaca che offre anche una batteria interna, per ricaricare gli auricolari: in totale (sfruttando anche la batteria della cover) l’autonomia degli indossabili di Sony arriva a ben 20 ore di ascolto.

Le cuffiette fanno affidamento sul driver da 5 mm, che assicura bassi profondi e telefonate chiare, mentre il chipset V1 ottimizza la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la qualità del suono. Inoltre, i Sony LinkBuds S sono dotati della tecnologia Speak-to-Chat con Voice Pickup che, è in grado di interrompere la musica in modo automatico quando si riceve una chiamata.

Grazie alla tecnologia audio LDAC e alla DSEE Extreme, al corredo delle cuffiette del colosso della tecnologia si aggiunge anche la riproduzione audio wireless ad risoluzione.

Sony LinkBuds S: l’offerta di Amazon

Sebbene siano disponibili in Italia da poche settimane, le cuffie in-ear di Sony sono oggi in promozione su Amazon con uno sconto molto alto, che comprende tutte e tre le colorazioni (bianco, cappuccino e nero).

Tenendo conto che il prezzo di listino dei Sony LinkBuds S è di 200 euro e che l’offerta li porta a 150 euro (-25%, -50 euro), vale la pena considerarne l’acquisto.

Sony LinkBuds S – Auricolari TWS in-ear – Colore nero

Sony LinkBuds S – Auricolari TWS in-ear – Colore cappuccino

Sony LinkBuds S – Auricolari TWS in-ear – Colore bianco