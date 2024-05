Fonte foto: Sony

Il nuovo Sony Xperia 1 VI sta arrivando: il prossimo smartphone top di gamma della casa nipponica sarà svelato nel corso di un evento in programma il 15 maggio, come annunciato ufficialmente dalla stessa azienda che si prepara a sostituire l’attuale flagship Xperia 1 V (in foto). L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube, quando in Italia saranno le 9 del mattino. Per il momento, Sony non ha fornito particolari anticipazioni sullo smartphone ma le indiscrezioni non mancano di certo. In arrivo dovrebbe esserci anche il nuovo mid-range Sony Xperia 10 VI su cui, per il momento, non ci sono informazioni.

Sony Xperia 1 VI: come sarà

Il nuovo Sony Xperia 1 VI si prepara a debuttare sul mercato con una scheda tecnica da vero top di gamma: lo smartphone sarà dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 GB di memoria RAM e da almeno 256 GB di storage. Attesa anche una grande novità per quanto riguarda il display: il nuovo Xperia 1 VI sarà il primo modello della serie Xperia 1 ad adottare un display con rapporto tra le dimensioni di 19,5:9 invece che con il formato allungato lungo l’asse verticale di 21:9. Secondo alcuni rumor, inoltre, il pannello OLED potrebbe non avere risoluzione 4K ma adottare una risoluzione più bassa.

Un teaser trapelato online conferma, inoltre, la presenza di un teleobiettivo periscopico, con una lunghezza focale variabile da 85 mm a 138 mm, anche se, secondo alcuni rumor, potrebbe arrivare fino a 170 mm, per consentire uno zoom ottico 7x. Al momento non ci sono ancora altre informazioni sul comparto fotografico: lo smartphone dovrebbe avere un sensore principale, che potrebbe essere lo stesso da 48 Megapixel di Xperia 1 V, e un sensore ultra-grandangolare.

Il top di gamma di Sony potrebbe continuare a proporre un sensore di impronte laterale oltre a una batteria da 5.000 mAh, con supporto a ricarica rapida da 30 W e ricarica wireless. Il sistema operativo sarà Android 14 con un supporto software che dovrebbe essere superiore rispetto a quello di Xperia 1 V, fermo a 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza (oramai quasi tutti i top di gamma Android arrivano ad almeno 3 major udpate).

Sony Xperia 1 VI: quando arriva

Il nuovo Sony Xperia 1 VI sarà ufficializzato il prossimo 15 maggio. Come già avvenuto in passato con altri modelli della gamma Xperia, le vendite potrebbero non partire subito, almeno in Europa. Il nuovo top di gamma di Sony potrebbe arrivare sul mercato europeo soltanto nel corso del prossimo mese di giugno. Ulteriori aggiornamenti in tal senso arriveranno, però, soltanto dopo il debutto ufficiale dello smartphone. Il prezzo sarà elevato e in linea quello di Xperia 1 V. Di conseguenza, il listino partirà da oltre 1.000 euro.