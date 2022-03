Sony Xperia 10 IV, primi indizi sul nuovo smartphone medio

Gli smartphone di fascia media sono quelli con il mercato più florido, ma anche competitivo. Il consumatore li sceglie per avere prezzo contenuto ma prestazioni piuttosto elevate. I produttori li fanno nella speranza di venderne grosse quantità, seppur con margini bassi. Così, anche un produttore di smartphone assolutamente particolari come Sony sta per presentare un nuovo modello di fascia media per il mercato 2022: si tratta di Sony Xperia 10 IV e le ultime informazioni arrivano dal leaker Steve H.McFly/@onleaks.

Il nuovo terminale Sony Xperia 10 IV si presenta con un design da successore diretto dell’Xperia 10 III visto lo scorso anno. Anzi: secondo l’ipotesi di Steve H.McFly Sony Xperia 10 IV è quasi identico a Sony Xperia 10 III. E, di conseguenza, con un design frontale molto diverso da quello che ormai va per la maggiore. Ovvero niente foro sullo schermo, né notch, ma uno schermo piatto con una cornice superiore abbastanza evidente che nasconde la fotocamera frontale e uno dei due speaker stereo. Dietro, invece, lo stesso semaforo di tre fotocamere posizionate in verticale. Fotocamere che, come al solito, saranno la cosa più interessante del dispositivo di Sony che, come Samsung, i sensori fotografici li produce in casa.

Sony Xperia 10 IV: come sarà

Premesso che non sono ancora noti i dettagli sull’hardware come il chipset, fotocamere e batteria, ma solo su design e dimensioni, da questi dettagli dobbiamo partire per descrivere il nuovo smartphone medio 2022 di Sony.

Secondo @OnLeaks Sony Xperia 10 IV sarà grande 153,3×67,3×8,4 millimetri (lo spessore sale a 9 mm contando anche la sporgenza delle fotocamere). Si tratta di dimensioni praticamente identiche a quelle del modello già in commercio, che ha un display da 6 pollici OLED. Lo stesso display potrebbe essere usato anche per Xperia 10 IV 2022.

Ci si aspetta, però, un miglioramento del comparto fotografico che, su Xperia 10 III, può contare su tre sensori da 12+8+8 MP. Secondo @OnLeaks anche i sensori di Xperia 10 IV saranno 3.

Per quanto riguarda chip e memorie, invece, si parte dalla configurazione del modello attuale: Xperia 10 IV, quindi, non potrà aver meno che un Qualcomm Snapdragon 690 5G con 6/128 GB di memoria. E’ presumibile che Sony opti per un SoC del calibro di Snapdragon 750/768G, non di meno vista la concorrenza che dovrà andare a sfidare.

Sony Xperia 10 IV: quando arriva e quanto costa

Il leaker si dice convinto che la disponibilità sui mercati sarà per la seconda metà del 2022, probabilmente o luglio o agosto. Il prezzo dovrebbe mantenersi intorno ai 300 dollari in USA, che purtroppo diventano oltre 400 euro in Europa dove Sony applica prezzi diversi.