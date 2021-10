Sony Xperia Pro 1 avrà un sensore degno di una reflex

Domani, 26 ottobre, Sony presenterà con un evento online un nuovo smartphone della serie Xperia, quella dedicata ai professionisti e ai super appassionati della fotografia digitale. Forse questo smartphone sarà il nuovo Xperia Pro 1 e avrà un sensore fotografico di altissimo livello, dalle dimensioni (quasi) mai raggiunte prima: 1 pollice quadrato.

Tutto ruota intorno a delle indiscrezioni, per la precisione un set di immagini “sfuggite" al reparto marketing di Sony, in cui si vede un nuovo smartphone del produttore giapponese dotato di un enorme sensore e con ottica Zeiss. Per completezza d’informazione, diciamo anche che il leak proviene dalla Cina ed è stato pubblicato sul profilo Twitter di I_Leak_VN, ritenuto abbastanza affidabile. Non è la prima volta che viene messo in commercio un sensore da 1 pollice, ma sono veramente pochi i produttori che hanno l’esperienza per mettere a frutto, grazie ai potentissimi chip degli smartphone moderni, l’enorme quantità di informazioni catturate da sensori di queste dimensioni. Più è grande il sensore, infatti, più luce entra e, di conseguenza, potenzialmente migliore è la resa fotografica finale.

Sony Xperia Pro 1: la fotocamera super

Una seconda caratteristica tecnica del super sensore della Sony Xperia Pro 1 che potrebbe arrivare domani sarà l’apertura variabile del diaframma: f/2. o f/4.0. Il testo che accompagna la foto sfuggita dichiara: “Puoi scattare al buio e ottenere una sfocatura con un’alta qualità di immagine". Le lenti utilizzate sono le Zeiss Tessar T.

Ma questa sarà solo la fotocamera principale, su un totale di 4 sensori posteriori disposti in verticale, che potranno essere comandati anche con un apposito pulsante che attiva l’otturatore, posizionato sulla scocca del telefono. Ma non solo, Xperia Pro 1 avrà anche un accessorio dedicato ai video blogger e agli Youtuber: un apposito monitor da agganciare al dorso del telefono, per potersi vedere durante le riprese.

Questo monitor sarà agganciato ad un supporto che, a sua volta, potrà essere montato su un treppiedi e potrà ospitare un microfono sulla sua sommità, grazie ad una ulteriore slitta. Insomma, Sony Xperia Pro 1 sarà un telefono espressamente dedicato a chi fa fotografia ad alti livelli.

Sony Xperia Pro 1: quanto costerà

Il prezzo del nuovo Xperia Pro 1 di Sony non è ancora noto, ma si sa già che sarà elevatissimo: basti pensare che l’attuale generazione (in foto), lanciata a gennaio 2021 e arrivata in Europa a maggio, ha un prezzo ufficiale di 2.499 euro. Quanto due iPhone 13 ben carrozzati.