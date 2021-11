Quali soundbar bluetooth acquistare

Le soundbar Bluetooth sono dispositivi pratici e funzionali per migliorare la qualità audio dei televisori, infatti consentono di ottimizzare il suono offerto dalle casse integrate del TV. Questi device sono facili da installare, si possono montare anche a parete per ridurre l’ingombro, inoltre grazie alla connessione wireless non c’è nessun filo a vista.

Scopriamo quali sono le migliori soundbar Bluetooth da comprare, con alcune informazioni utili sul funzionamento di questi apparecchi e gli aspetti da valutare nella scelta.

Soundbar Bluetooth: come funziona

Una soundbar è un sistema audio integrato per aumentare la qualità acustica degli speaker del televisore, in questo modo basta collegare questi altoparlanti esterni per un ottenere un suono migliore. La differenza con gli impianti audio è la configurazione all-in-one, infatti le soundbar wireless hanno gli speaker incorporati dentro un’unica cassa. Bisogna soltanto fissare il dispositivo e collegarlo al TV tramite Bluetooth, per avere un suono più coinvolgente e immersivo.

Dopo l’installazione è necessario configurare la soundbar dalle impostazioni audio del televisore, selezionando il device tra gli speaker esterni rilevati dallo smart TV per completare l’associazione. Molti modelli dispongono anche della connessione tramite cavo HDMI, opzione che garantisce una maggiore qualità audio rispetto al collegamento wireless. Ad ogni modo, prima di comprare una soundbar Bluetooth bisogna controllare che il televisore sia compatibile con questo tipo di connettività.

Quale soundbar scegliere

Nella scelta della soundbar Bluetooth per TV bisogna considerare alcuni aspetti, a partire dalla potenza audio del dispositivo. I modelli più economici hanno una potenza di 80-120 W, adatta a piccoli ambienti come la camera da letto, mentre quelli più performanti arrivano a 3-400 W, per un suono potente anche in una zona living open space di grandi dimensioni. Inoltre è importante analizzare il numero di canali, preferendo i device con più canali per una diffusione migliore del suono nella stanza.

Un altro fattore da tenere in conto è la presenza o meno del subwoofer, il quale può essere integrato nella soundbar oppure rimanere separato. Allo stesso tempo è necessario controllare la connettività dell’apparecchio audio, per accertarsi delle alternative disponibili rispetto al collegamento wireless Bluetooth, ad esempio tramite cavo ottico o digitale. Infine bisogna considerare le dimensioni, il design e la presenza di un telecomando smart per il controllo remoto.

Le migliori soundbar Bluetooth

Tra le migliori soundbar wireless Bluetooth da acquistare si possono trovare prodotti low price, adatti a piccole stanze e chi non vuole spendere troppo, fino ai dispositivi top di gamma più potenti per chi desidera un audio di altissima qualità. Ecco quali sono le soundbar Bluetooth migliori da comprare presenti sul mercato.

Majority Bowfell 2.1 Soundbar

La migliore soundbar wireless economica

Majority Bowfell 2.1 Soundbar

Un’ottima soundbar economica per l’audio TV è la Majority Bowfell, una soundbar con tecnologia Bluetooth e 2.1 canali. Si tratta di un dispositivo compatto per diminuire l’ingombro, dotato di una potenza di 50 W con possibilità di collegamento anche tramite AUX o RCA. Il device dispone anche di una porta USB, un comodo telecomando in dotazione per il controllo remoto e un subwoofer integrato per ottimizzare i bassi.

Perché comprarla? Soundbar economica con subwoofer integrato per piccoli ambienti.

Caratteristiche principali

Soundbar wireless

Tecnologia Bluetooth

Potenza 50 W

Subwoofer integrato

AUX, RCA, USB

Panasonic SC-HTB200EGK

La migliore soundbar Bluetooth ultracompatta

Panasonic SC_HTB200EGK

Per ridurre l’ingombro nella postazione del televisore è possibile acquistare la Panasonic SC-HTB200EGK, una soundbar Bluetooth dalle misure contenute con un peso ridotto e un design moderno. Propone una potenza di 80 W, indicata per stanze di piccole e medie dimensioni, con una configurazione a 2.0 canali. È dotata della predisposizione per HDMI, ingresso digitale ottico e USB, con supporto per Dolby Digital e DTS Digital Surround.

Perché comprarla? Soundbar per piccoli ambienti con un prezzo accessibile e una buona potenza.

Caratteristiche principali

Soundbar wireless

Tecnologia Bluetooth

Potenza 80 W

HDMI, USB, ingresso digitale ottico

Dolby Digital

DTS Digital Surround

Soundbar LG SP2 TV

La migliore soundbar Bluetooth per qualità-prezzo

Soundbar LG SP2 TV

Il modello LG SP2 Soundbar TV è un dispositivo tra i più gettonati, infatti mette a disposizione una potenza di 100 W, una configurazione a 2.1 canali con subwoofer integrato e una connettività Bluetooth stabile e precisa. L’apparecchio audio del brand coreano è dotato della tecnologia AI Sound PRO, un sistema di intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni sonore in base al tipo di contenuto riprodotto sul televisore, con supporto per Dolby Digital e porte USB, HDMI e ingresso ottico.

Perché comprarla? Soundbar Bluetooth intelligente ideale con uno smart TV LG.

Caratteristiche principali

Soundbar wireless

Tecnologia Bluetooth

Potenza 100 W

HDMI, USB, ingresso digitale ottico

Dolby Digital

AI Sound PRO

Samsung Soundbar HW-A430/ZF

La migliore soundbar wireless potente

Samsung Soundbar HW-A430/ZF

Per ambienti di grandi dimensioni una soundbar Bluetooth potente è la Samsung HW-A430/ZF, proposta con subwoofer wireless separato per assicurare bassi profondi e un suono immersivo con una potenza di 270 W. Si tratta di una soundbar con 2.1 canali, disponibile anche nelle versioni più potenti fino ad arrivare a 430 W. Prevede il montaggio a parete per ottimizzare lo spazio in casa, con controllo remoto tramite l’apposito telecomando e connessione immediata con il televisore.

Perché comprarla? Soundbar Bluetooth potente per ambienti di medie/grandi dimensioni.

Caratteristiche principali

Soundbar wireless

Tecnologia Bluetooth

Potenza 270 W

Subwoofer wireless separato

3 speaker integrati

1 canali

Controllo remoto

Soundbar Smart Sonos Beam Gen 2

La migliore soundbar smart in assoluto

Soundbar Smart Sonos Beam Gen 2

Una delle migliori soundbar Bluetooth in commercio è la Sonos Beam Gen 2, un dispositivo moderno e intelligente per ottenere un audio di alta qualità per il televisore. È caratterizzata da un design ultracompatto e pesa soltanto 2,8 Kg, viene proposta sia in bianco che in nero, inoltre si può collegare in modalità wireless tramite Bluetooth oppure con HDMI e ARC e supporto per Dolby Atmos. Scaricando l’app Sonos S2 è possibile configurare il suono in modo personalizzato, in più è compatibile con AirPlay 2 e TruePlay e supporta anche i comandi vocali.

Perché comprarla? Soundbar wireless Bluetooth smart piccola e compatta per un’ottima esperienza audio.

Caratteristiche principali

Soundbar wireless

Tecnologia Bluetooth

Apple AirPlay 2

Controllo vocale

HDMI eARC

Supporto Dolby Atmos