Black Friday: Sony HT-G700 da 400W è la soundbar da comprare subito

Quale occasione migliore del Black Friday di Amazon per risolvere tutti i problemi di audio della propria Smart TV comprando una soundbar con un sostanzioso sconto? C’è l’imbarazzo della scelta e, per questo, è utile leggere bene le caratteristiche tecniche degli impianti in offerta per scoprire quelli più convenienti.

Che le Smart TV di oggi abbiano un serio problema di audio, d’altronde, è cosa nota anche a chi non ha grosse competenze tecniche: basta leggere la scheda delle caratteristiche per scoprire che, quasi sempre, la TV ha due speaker da 10+10W, mentre basta guardare un film per capire che si tratta di una configurazione audio insufficiente. I problemi sono due: la bassa potenza, che ci costringe ad alzare molto il volume quando la TV è in una stanza grande, e la brutta resa nella riproduzione dei dialoghi. Quest’ultimo problema è forse il più fastidioso, perché ci costringe a mettere mano alle impostazioni della TV e a scegliere tra sentire bene la colonna sonora e sentire bene i dialoghi. Che soundbar sia, allora, ma in sconto per il Black Friday. Come la Sony HT-G700, un modello 3.1 da ben 400W di potenza che costa molto, ma adesso è in offerta e diventa alla portata di quasi tutti.

Soundbar Sony HT-G700: caratteristiche tecniche

Sony HT-G700 è un impianto audio 3.1, quindi con il subwoofer esterno dedicato alle sole basse frequenze. All’interno della soundbar vera e propria, invece, ci sono i 3 speaker: il terzo è quello centrale, dedicato alla sola riproduzione dei dialoghi.

Grazie alla compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X e alla tecnologia Vertical Surround Engine questa soundbar di Sony riesce a simulare l’effetto surround di un impianto audio 7.1.2, senza la necessità di montare scomodi altoparlanti posteriori.

La Sony HT-G700 ha 4 modalità audio preimpostate: Cinema, Musica, Vocale (utile per il telegiornale) e Notturna (ottimizza il suono anche a bassissimo volume). Può essere connessa alla TV con un cavo HDMI (eARC) oppure tramite Bluetooth.

Soundbar Sony HT-G700: l’offerta Black Friday

La Sony HT-G700 è una soundbar che nella gamma Sony sta un po’ nella fascia media. Ma la gamma Sony, come sarà facile intuire dal prestigio del brand, non ha veri prodotti di fascia bassa. Per questo il prezzo di listino di Sony HT-G700, pari a 450 euro, non deve stupire più di tanto: la qualità si paga.

Per fortuna, grazie all’offerta Black Friday, ora è possibile comprare la soundbar Sony HT-G700 a 299 euro (-150 euro, -34%). Per la qualità offerta, si tratta di un ottimo prezzo.

Sony HT-G700 – Soundbar 400W 3.1