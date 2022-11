Soundbar Sony, su Amazon il prezzo crolla: risolto ogni problema di audio

La maggior parte delle Smart TV disponibili sul mercato hanno degli ottimi pannelli ma moltissime peccano per la qualità del suono. Se le caratteristiche tecniche degli impianti audio sono ridotte ai minimi termini è a causa della mancanza di spazio: le Smart TV sono sempre più sottili e diventa difficile collocare altoparlanti di buona qualità e potenza.

Per questo motivo, per ascoltare bene un buon film o seguire un evento sportivo con una buona qualità audio diventa necessario acquistare una soundbar. Ovviamente sul mercato sono disponibili moltissime proposte ma spesso gli utenti cercano una soundbar facile da installare e da gestire, che non disponga di troppi comandi ma che, una volta accesa, faccia il suo lavoro. La soundbar Sony HT-SF150 ha esattamente tutte queste caratteristiche e, in più, è scontata grazie all’offerta in corso su Amazon.

Soundbar Sony HT-SF150 – Stereo 2.0 Canali – 120W

Soundbar Sony HT-SF150: caratteristiche tecniche

La soundbar Sony HT-SF150 ha misure standard, non è né troppo grande né troppo piccola e può essere collocata facilmente sotto una TV: 90 cm di larghezza, 6,6 cm di larghezza e 8,8 cm di profondità.

La potenza del suono della Sony HT-SF150 è di 120W e l’audio viene diffuso dai 2 speaker posizionati sulla parte anteriore. Si tratta quindi di un sistema audio stereo, ma c’è l’effetto surround con la funzione S-Force Pro Front Surround. I bassi, invece, sono potenti e non impastati grazie alla configurazione Bass Reflex.

Quattro sono le modalità audio preimpostate, che possiamo selezionare dal telecomando in dotazione: Automatica, Cinema, Musica, Standard. Poi c’è la modalità notturna, che ottimizza il suono per evitare che si diffonda in altre stanze, e quella che enfatizza i dialoghi.

La connessione della soundbar alla televisione può avvenire sia tramite cavo HDMI, con ARC (la soundbar si attiva e si spegne con il televisore o altro dispositivo connesso), sia tramite Bluetooth 4.2. C’è anche un ingresso USB, che ci permette di ascoltare direttamente con la soundbar i file audio salvati su una chiavetta.

Soundbar Sony HT-SF150: l’offerta Amazon

La Soundbar Sony HT-SF150 prezzo di listino ufficiale di 140 euro, ha già ottimo, che diventano 85,99 euro su Amazon e che scendono ancora grazie all’offerta in corso. Adesso su Amazon la soundbar Sony HT-SF150 costa 79,99 euro. Un prezzo eccellente, una vera occasione.

