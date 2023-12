Come fare speed test con Google

Fonte foto: CL STOCK / Shutterstock.com

Tra i vari strumenti messi a disposizione da Google c’è anche lo Speed Test. Si tratta di un comodo tool che permette di misurare la velocità della connessione, ottenendo anche informazioni aggiuntive sulle reali prestazioni della propria rete e, in particolare, sulla latenza. Usare lo Speed Test di Google è facile e gratuito. Per eseguire il test di velocità non serve installare app di alcun tipo ma basta collegarsi al motore di ricerca. Vediamo come fare.

Cosa misura lo Speed Test di Google

Effettuando lo Speed Test della propria connessione Internet tramite Google è possibile ottenere informazioni relative alla velocità in download e alla velocità in upload della connessione (valori espressi in Mbps) oltre che alla latenza della connessione (valore espresso in ms). Le velocità devono essere il più vicino possibile ai valori nominali dichiarati dal proprio operatore mentre la latenza deve essere ridotta a pochi millisecondi (un’ottima connessione ha una latenza inferiore ai 30 ms). Il test utilizza un pacchetto di 40 MB di dati e richiede circa 30 secondi per essere completato.

Cosa fare prima di eseguire il test

Per accertarsi di ottenere risultati precisi dallo Speed Test Google (ma questo vale per qualsiasi test di velocità della connessione) è opportuno verificare che non ci siano dispositivi collegati al router che potrebbero occupare la banda disponibile. Nello stesso tempo bisogna controllare che non ci siano app e servizi attivi sul dispositivo con cui si effettuerà il test. Anche in questo caso, questo controllo serve ad assicurarsi che la misurazione sia corretta.

È consigliabile, inoltre, eseguire sempre più test e non un’unica misurazione, sia quando si testa una connessione fissa che quando si testa una connessione mobile. Per la connessione fissa, inoltre, conviene ripetere il test collegandosi al router via cavo dopo averlo eseguito tramite rete Wi-Fi. In questo modo, infatti, è possibile ottenere informazioni più dettagliate sulle prestazioni della propria rete. Prima di fare il test in modalità wireless, è utile misurare la potenza del segnale Wi-Fi in casa ed eventualmente installare un ripetitore Wi-Fi per migliorare la copertura.

Come fare Speed Test Google da PC

Per fare lo Speed Test con Google da PC è sufficiente aprire il browser web Google Chrome e accedere al motore di ricerca google.com. A questo punto basta digitare nella barra di ricerca “speed test” e attendere pochi istanti per visualizzare i risultati. In alto, Google mostrerà una scheda, denominata “Test della velocità di Internet”. Qui basterà cliccare sul tasto blu “ESEGUI TEST DELLA VELOCITA’” per avviare lo Speed Test. I risultati saranno poi mostrati in una nuova schermata.

Come fare Speed Test Google da smartphone

La procedura da seguire per fare uno Speed Test con Google dallo smartphone (o dal tablet) è identica a quella vista per il test su computer. Non è necessario installare app aggiuntive. Basta aprire l’app di Google Chrome, accedere a google.com e cercare “speed test“. A questo punto nella scheda Test della velocità di Internet, basterà premere il tasto blu “ESEGUI TEST DELLA VELOCITA’” per avviare lo Speed Test. Da smartphone e tablet Android oltre che da iPhone e iPad, è possibile accedere allo Speed Test anche tramite l‘app Google, senza aprire il browser web.