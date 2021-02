Spotify HiFi è il nuovo servizio di streaming audio di alta qualità: come funziona

Spotify è pronta a lanciare il nuovo servizio di musica in alta qualità. Si chiamerà Spotify HiFi e porterà sui dispositivi dei suoi abbonati tutta la musica in streaming in formato lossless, con qualità in stile CD, da ascoltare tramite i propri consueti device o altoparlanti collegati attraverso il sistema Spotify Connect.

La notizia del nuovo servizio di Spotify risale a pochissime ore fa ed è stata diffusa proprio dalla voce dell’azienda stessa durante l’evento digitale "Stream On". Quello della piattaforma non è il primo tentativo di portare la musica in alta qualità sui device dei propri utenti. Infatti, già altri competitor hanno introdotto particolari abbonamenti dedicati a questo formato che consente l’ascolto di suoni più ricchi e performanti. I nomi principali sono quelli di Tidal e Amazon Music, mentre tra i grandi assenti spicca Apple Music che, almeno per il momento, non avrebbe previsto una versione premium dedicata all’audio ad alta fedeltà.

Spotify punta, ancora una volta, sull’audio di qualità

Già in passato Spotify aveva provato a effettuare dei test con i propri utenti, relativi all’introduzione del formato musicale di qualità superiore. Finora, però, il tutto non aveva mai assunto dei contorni così ben definiti come accaduto ora con Spotify HiFi. In ogni caso, già ora gli utenti abbonati possono godere di un ascolto di prima categoria, grazie al bitrate massimo impostato a 320 kbps.

Spotify HiFi, a quale prezzo?

Ciò che al momento sta lasciando sulle spine gli abbonati a Spotify sono i prezzi della nuova modalità. Attualmente non ci sono ancora informazioni sulla questione anche se, come già accade con i principali competitors, l’abbonamento mensile base potrebbe comportare un aumento rispetto a quello base, ora fissato a 9,99 euro, e quello Famyli a 14,99 euro, che consente l’utilizzo in contemporanea della piattaforma per più utenti.

È infatti consuetudine per i servizi di streaming HiFi essere immessi sul mercato a un prezzo superiore rispetto a quello base. Lo ha fatto Amazon che, a differenza della versione di partenza a 9,99 euro mensili, fornisce l’accesso ad Amazon Music HD a un prezzo di 14,99 euro/mese. Lo stesso vale per Tidal HiFi: 19,99 euro/mese rispetto alla Premium (non esiste una versione gratuito, con pubblicità, come per Spotify) a 9,99 euro/mese.

Spotify HiFi, tempi di attesa per il servizio

Spotify non ha ancora annunciato quando il servizio sarà reso disponibile per tutti gli utenti. Però, stando alle le prime anticipazioni, i tempi non dovrebbero poi essere ancora molto lunghi visto che l’introduzione di Spotify HiFi potrebbe essere prevista già per la seconda parte dell’anno in corso.