Spunta un Motorola Moto G53s 5G: lo vedremo in Italia?

Motorola potrebbe annunciare presto il nuovo Moto G53s 5G, che dovrebbe arrivare prossimamente anche sul mercato internazionale. Naturalmente non ci sono conferme ufficiali al riguardo, ma un recente leak su Google Play Console ha mostrato alcune specifiche tecniche del nuovo smartphone di fascia medio-bassa di Motorola, fratello minore del Moto G53 5G che è già sul mercato da qualche mese.

Motorola Moto G53s 5G: come sarà

Le informazioni trapelate su Google Play Console mostrano qualche caratteristica tecnica del futuro Moto G53s 5G. Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 480, variante meno recente e leggermente meno performante dello Snapdragon 480+ in dotazione al Moto G53s, ma comunque ancora una volta con connessione 5G e con, al suo interno, la stessa GPU Adreno 619.

Lo schermo del nuovo smartphone avrà una risoluzione di 1.600×720 pixel, in linea con quella vista sul fratello maggiore, cosa che potrebbe far presagire che tutto il display sia lo stesso: un LCD IPS da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz, anche se su questo non ci sono conferme ufficiali.

Le statistiche sulla RAM sembrano indicare 4GB, ma non si escludono tagli maggiori, arrivando magari a 6 GB. Sullo spazio di archiviazione, invece, non ci sono informazioni specifiche, anche se il G53 è disponibile con un solo taglio da 128 GB, espandibile tramite microSD.

Da Google Play Console non è possibile avere informazioni sulla batteria né tantomeno sul comparto fotografico che potrebbero essere in linea con quanto già visto sul modello già in vendita. Se così fosse, il dispositivo potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10 W.

Per le fotocamere, invece, non si esclude un sistema simile a quello del fratello maggiore con un sensore principale da 50 MP e un macro da 2 MP. Anche la fotocamera frontale per i selfie e le videochiamate potrebbe essere la stessa, quindi da 8 MP.

Garantita, ovviamente, la compatibilità con la rete 5G e probabilmente le connessioni satellitari con GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou. Si potrebbe presumere anche la presenza dell’NFC (presente su Moto G53 5G) e, naturalmente, di Wi-Fi e Bluetooth.

Infine il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 con interfaccia MyUX.

Motorola Moto G53s 5G: quanto costa

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo il nuovo Moto G53s 5G e tutte le indiscrezioni di cui sopra, provengono da quanto trapelato su Google Play Console. Quindi, a oggi, l’azienda non ha rilasciato nessuna informazione riguardo al prezzo e ad una eventuale finestra di lancio sui mercati globali.

Al momento, il Moto G53 5G ha un costo di 249,90 Euro, il fratello minore, quindi, a fronte di caratteristiche leggermente inferiori potrebbe diventare tranquillamente un dispositivo low-cost ed essere venduto a circa 200-220 Euro.