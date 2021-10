Squid Game, nuovo record: c'è un regalo per i fan

I giochi per bambini crudeli e senza pietà di Squid Game hanno ufficialmente battuto i drammi amorosi di Bridgerton. Ebbene sì, dopo circa un mese dalla sua uscita, la serie tv sudcoreana è la più vista di sempre su Netflix con 111 milioni di account conquistati nei primi 28 giorni dal debutto, avvenuto il 17 settembre 2021.

Il primato fino a qualche giorno fa era detenuto da Bridgerton, contenuto prodotto da Shonda Rhimes, che ha coinvolto circa 82 milioni di utenti a livello mondiale, a partire da dicembre 2020. Questi sono numeri da capogiro che difficilmente verranno raggiunti da altri prodotti. Si pensi, per esempio, che La casa di carta attualmente raccoglie circa 67 milioni di visualizzazioni. Il successo di Squid Game ha lasciato tutti senza parole tutti, incluso il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, che aveva comunque ipotizzato numeri da record dopo i primi giorni dal lancio e già pensa alla seconda stagione. Per l’occasione la piattaforma di streaming ha ideato un ringraziamento speciale per il pubblico.

Squid Game da record: il regalo di Netflix

Il k-drama ormai è diventato un fenomeno mondiale e, a ridosso di Halloween, su Amazon e altri e-commerce si possono trovare tanti costumi in maschera ispirati alla serie tv, oltre a merchandise di ogni genere. Per celebrare il momento, Netflix ha pubblicato sui suoi canali social un video di ringraziamento davvero originale.

Qui, il protagonista malvagio, si rivolge ai milioni di persone che hanno guardato la serie tv ultime settimane e dice che ci sono voluti 10 anni perché l’ideatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, riuscisse a terminare e pubblicare il progetto, ma solo 17 giorni per trasformarlo nello show nel "numero 1 al mondo". Nel video si alternano alcune delle scene più iconiche della serie. La voce metallica, alla fine della clip, chiede ironicamente agli spettatori se desiderano unirsi al gioco.

C’è da sottolineare che per Netflix una serie viene "visualizzata" quando un account preme play e guarda una puntata per almeno due minuti. Quindi, non si conosce effettivamente il numero delle persone che ha guardato dall’inizio alla fine tutti gli episodi di Squid Game.

Di cosa parla Squid Game

Il k-drama racconta la storia di 456 persone disperate e con estremo bisogno di denaro che, un giorno, vengono coinvolte in un gioco segreto che si svolge in un luogo sconosciuto.

Chi vince si aggiudica un montepremi di 45.6 milioni di won (circa 33 milioni di euro). La particolarità è che i personaggi devono superare diversi giochi tipici dei bambini, dal tiro alla fune a "un, due, tre stella". Chi perde viene ucciso. Alla fine, rimarrà solo un vincitore.

Chi ancora non ha guardato la serie tv, può farlo subito su Netflix.