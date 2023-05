Ufficiale: il reality di Squid Game esce quest'anno

Squid Game: The Challenge, il reality show ispirato alla serie tv sudcoreana Squid Game, ha una data di uscita: gli spettatori potranno vederlo su Netflix entro la fine del 2023. Il programma, stando alle informazioni disponibili, coinvolge 456 concorrenti da tutto il mondo che prenderanno parte in maniera sicura – ovvero, senza spargimenti di sangue né prove letali – a diversi giochi ispirati a quelli della serie, che a oggi è una delle più popolari sulla piattaforma di streaming. In palio c’è un montepremi pari a 4,56 milioni di dollari, il più alto mai visto in un reality.

Le novità sul reality di Squid Game

Il reality ispirato a Squid Game ha iniziato a fare notizia fin dal primo giorno delle riprese, che si sono svolte nel Regno Unito all’inizio di quest’anno. Alcuni giornali avevano infatti riportato indiscrezioni secondo le quali sul set si sarebbero verificati dei problemi medici, mentre dei concorrenti e addetti ai lavori rimasti anonimi avevano parlato di condizioni difficili e proibitive, tra cui il freddo intenso. La produzione ha in seguito smentito o ridimensionato queste voci.

Secondo quanto riportato da Deadline, Squid Game: The Challenge sarà composto da dieci episodi. I partecipanti dovranno sfidarsi in una serie di giochi a eliminazione, alcuni nuovi e altri ispirati a quelli della serie tv. Il reality show metterà alla prova il carattere di ciascun concorrente. Spinti al limite, i partecipanti potranno stringere alleanze opportunistiche, inscenare tradimenti e mettere a punto ogni genere di strategia per arrivare alla vittoria. «Saranno costretti a chiedersi quanto lontano sono disposti a spingersi pur di vincere», dice Netflix nel comunicato di lancio ufficiale.

Il reality show ha come produttori esecutivi Stephen Lambert, Tim Harcourt e Toni Ireland per Studio Lambert e John Hay, Nicola Hill e Nicola Brown per The Garden.

Quando esce il reality di Squid Game

Netflix ha annunciato ufficialmente che il reality show Squid Game: The Challenge sarà disponibile in streaming a novembre 2023. La data esatta non è ancora stata annunciata.

Anche se il programma deve ancora uscire, e non è ancora possibile sapere come verrà accolto dal pubblico, non è esclusa la possibilità che possano seguire nuove edizioni. Anzi, sul sito che ha raccolto le registrazioni (ora chiuse) degli aspiranti partecipanti alla prima edizione di Squid Game: The Challenge un avviso avverte che è comunque possibile registrarsi e manifestare già da oggi il proprio interesse a partecipare a «potenziali future stagioni».

Le altre novità sul mondo Squid Game

Si resta in attesa, intanto, della seconda stagione della serie. Squid Game 2 dovrebbe uscire su Netflix nel 2024, ma al momento non ci sono molte informazioni aggiornate in merito. Tempo fa si vociferava anche di un remake americano della serie sudcoreana, ma anche su questo punto non ci sono state per ora ulteriori conferme.