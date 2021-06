Come Stargate, in Lituania c'è un "portale" che ti trasporta in un'altra città

Il teletrasporto è l’invenzione più improbabile e rivoluzionaria al mondo, ma in Lituania hanno trovato una soluzione che ci va abbastanza vicino: un "portale" in tempo reale che connette una città con l’altra, un po’ come se si fosse in Stargate.

A Vilnius, la capitale del Paese, è stata installata una porta circolare vicino alla stazione ferroviaria che si collega con Lublino, in Polonia, a circa 600 chilometri di distanza. Entrambe le strutture hanno grandi schermi e telecamere che trasmettono immagini in diretta tra le due aree. Si tratta di una specie di ponte digitale che ha l’obiettivo di incoraggiare le persone a ripensare il significato di unità.

Gli ideatori del progetto ritengono che le sfide che l’umanità sta affrontando, come il cambiamento climatico, la crisi economica e la distanza sociale, siano strettamente collegate alla mancanza di empatia e a una percezione ristretta del mondo spesso legata ai confini nazionali. Il portale rappresenterebbe invece un invito a superare i pregiudizi e i disaccordi e a connettersi gli uni con gli altri.

Il design e come funziona il portale

La forma del portale è stata ideata con l’intenzione di evocare una ruota del tempo, un noto simbolo nel mondo della fantascienza. A progettarlo sono stati gli ingegneri del Centro per la creatività e l’innovazione, il Linkmenu fabrikas, dell’Università tecnica di Vilnius Gediminas, ovvero la Vilnius Tech. La realizzazione della struttura ha richiesto cinque anni e la sua presentazione, quasi al termine della pandemia di Covid-19 durata più di un anno, è sembrata tempestiva. Dopo un lungo periodo in cui i rapporti sociali e i contatti tra persone sono stati quasi del tutto annullati, è arrivato un portale che permette di collegarsi con altre persone, almeno virtualmente.

Al momento il portale si trova solo a Vilnius e Lublino, ma ci sarebbero già dei piani per aggiungere altri "ponti digitali" con altre città in futuro. Il portale è un progetto congiunto con la Fondazione Benediktas Gylys, la città di Vilnius, la città di Lublino e il Crossroads Center for Intercultural Creative Initiatives. “Dalla progettazione alla modellazione 3D, allo sviluppo di contenuti digitali e alle sfide logistiche: un progetto come questo richiede un team ampio e multifunzionale“, ha affermato Adas Meskenas, direttore di LinkMenu fabrikas.

