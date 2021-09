In Stranger Things 4 c'è Freddie Krueger

L’evento live internazionale di Netflix, Tudum, si è tenuto il 25 settembre e, come in tanti prevedevano e speravano, ha svelato numerose novità. Per i fan di Stranger Things, una delle serie di punta della piattaforma, non solo la gioia della conduzione di due personaggi durante il live streaming, ma è stato rilasciato il teaser della nuova stagione in anteprima.

I vertici di Netflix avevano ragione: Tudum ha svelato moltissime anteprime e dato anticipazioni per numerosissime serie tv. Una tra tutte è Stranger Things. Ormai è passato un anno dalla terza stagione e finalmente sono arrivate le prime immagini del quarto capitolo. Il teaser trailer distribuito durante in live streaming di qualche giorno fa non solo ci fa vedere quella che è la nuova ambientazione della serie, ma ci introduce nella casa di Victor Creel. Poco più di sessanta secondi ci immergono in negli anni ‘50 con in sottofondo Dream a little dream of me di Ella Fitzgerald e poi toni cupi, luci che ballano e un raccapricciante omicidio.

L’anteprima di Stranger Things 4

Il teaser di Stranger Things 4, disponibile online con i sottotitoli in italiano, ha svelato quella che sarà la nuova ambientazione della stagione, la casa di Victor Creel, e fa di lui il nuovo cattivo della serie. Robert Englund, che tutti conoscono come l’iconico interprete della saga di Nightmare, Freddy Krueger, darà il volto a Victor Creel.

Victor è un uomo disturbato, rinchiuso in ospedale psichiatrico al Pennhurst Mental Hospital poiché responsabile di un terribile omicidio avvenuto negli anni ‘50. L’attore non compare con chiarezza nei pochi secondi di teaser, ma si comprende che quello che è avvenuto nella sua casa va ben oltre un semplice, sebbene brutale, delitto.

I ragazzi di Stranger Things 4

Nell’anteprima si vedono anche i ragazzi che iniziano a prendere confidenza con la casa e a scoprire gli ambienti: "Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la briga di osservare." Questa la battuta dei pochi secondi della nuova stagione e si fa riferimento a Sherlock Holmes, sembra confermare che la quarta stagione sarà la migliore come già dichiarato qualche tempo fa da attori e ideatori.

In questa quarta stagione verrà approfondito il personaggio di 11 e sappiamo già che Hopper, interpretato da David Harbour, è ancora vivo, bloccato lontano da casa nelle distese desertiche e innevate della Kamchatka.

Tudum ha svelato le prime immagini, ma non la data di uscita della quarta stagione, lasciando i fan in sospensione ancora una volta con un generico 2022. Nell’attesa di vedere nuovamente i ragazzi in azione e immergerci nelle atmosfere anni ‘80 non ci rimane che guardare le vecchie stagioni, con i migliori episodi della saga e scoprire le curiosità della serie.