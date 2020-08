Netflix, da oggi puoi vedere gratis alcuni film e serie TV

Guardare serie TV e film gratis su Netflix legalmente, senza abbonamento e senza dover creare neanche un account è ora possibile, e si tratta di serie e film del calibro di Stranger Things, Murder Mystery, Elite, Baby Boss, Bird Box, When They See Us e L’amore è cieco.

È stata la stessa Netflix a rendere visibili alcuni episodi e film, seppur con molte limitazioni, a milioni di appassionati e di potenziali clienti. Con questa mossa prova ad attrarre nuovi spettatori futuri abbonati, nel tentativo di rispondere alla concorrenza sempre più pesante che proviene da altri servizi di video in streaming come Disney+ e Apple Tv+. Film e serie TV sono disponibili anche in Italia, in lingua italiana, già da oggi (31 agosto 2020). Non si sa, invece, quanto durerà questa possibilità e per questo gli amanti del cinema dovrebbero correre a connettersi a Netflix.

Film e serie TV gratis su Netflix: come funziona

Per guardare gli show gratuiti offerti da Netflix è sufficiente connettersi all’apposita pagina Web tramite un browser, sia da PC che da Mac che da Android. Non sono invece supportati i dispositivi iOS. Su Microsoft Edge, inoltre, ogni tanto la riproduzione non si avvia correttamente. A questo primo limite si aggiunge il secondo: in caso di serie Tv è possibile vedere solo il primo episodio della prima stagione.

Netflix gratis: niente abbonamento o account

La cosa che farà veramente piacere a molti, però, è che non è necessario abbonarsi né iscriversi (cioè fornire i propri dati personali, come l’indirizzo email) a Neflix per guardare i contenuti gratis. È infatti sufficiente connettersi al sito e scegliere il contenuto da vedere tra quelli offerti gratuitamente. L’importante è non connettersi in incognito, o non funzionerà.

Netflix attira nuovi clienti

È chiarissimo che Netflix stia facendo tutto ciò per rispondere alla pressione da parte dei competitor e attirare nuovi potenziali abbonati. A fine luglio ci aveva provato trasmettendo la Champions League e testando una nuova funzione per mettere in pausa gli abbonamenti. Nel frattempo, in India, Netflix sta testando un nuovo abbonamento economico solo mobile (il secondo di questo tipo). Il colosso dello streaming, quindi, si sta muovendo su più fronti per consolidare lo zoccolo duro degli abbonati e per attrarne molti altri. Riuscirà a mantenere la leadership in questo settore?