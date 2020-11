Stranger Things 4: svelati otto nuovi attori (uno è famosissimo)

Finalmente dopo mesi di silenzio, i fan di Stranger Things stanno iniziando a unire i pezzi del puzzle. Dopo che i creatori avevano rilasciato alcune anticipazioni sui titoli dei nuovi episodi, ora la pagina ufficiale della serie tv ha annunciato l’entrata in gioco di ben otto personaggi e dei relativi attori che li interpretano. Uno di questi è conosciutissimo dagli amanti del cinema horror.

Le riprese di Stranger Things 4 sono state più volte rimandate a causa del Coronavirus, che ha colpito duramente anche gli Stati Uniti. Sono ufficialmente iniziate a fine settembre e da quel momento i rumor sullo show si sono rincorsi, anche perché si tratta di uno dei titoli più famosi degli ultimi anni. L’ultima notizia ufficiale riguarda il cast: la produzione ha presentato ufficialmente i nuovi personaggi, confermando che si tratta di uno show corale. Vediamo quindi ci sono e che ruolo avranno i nuovi attori.

Stranger Things 4: la lista dei personaggi e chi li interpreta

Finalmente conosciamo i nomi di chi si aggiunge al cast di Stranger Things 4, tra loro c’è anche un volto molto amato dal pubblico. Ecco chi sono gli attori e quali personaggi interpretano:

Jamie Campbell Bower : lo abbiamo già conosciuto in alcune pellicole, da Sweeney Todd di Tim Burton, alla saga di Twilight, fino al recente Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, ma anche in alcune serie tv. Jamie Campbell Bower vestirà I panni di Peter Ballard , un ragazzo che lavora all’interno di un ospedale psichiatrico dove è testimone di episodi di violenza e altri momenti brutali. Lui è sensibile e verrà posto davanti a una decisione importante: quella di ribellarsi alle ingiustizie di cui ogni giorno è testimone.

: lo abbiamo già conosciuto in alcune pellicole, da Sweeney Todd di Tim Burton, alla saga di Twilight, fino al recente Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, ma anche in alcune serie tv. vestirà I panni di , un ragazzo che lavora all’interno di un ospedale psichiatrico dove è testimone di episodi di violenza e altri momenti brutali. Lui è sensibile e verrà posto davanti a una decisione importante: quella di ribellarsi alle ingiustizie di cui ogni giorno è testimone. Eduardo Franco è un giovane attore di origine messicana che ha già lavorato in alcuni prodotti per il cinema, come La rivincita delle sfigate e The Binge. Interpreterà Argyle , un ragazzo che stringerà un forte legame di amicizia con Jonathan (Charlie Heaton). Darà alla sua vita un po’ di spensieratezza, infatti Argyle ama divertirsi e per guadagnare consegna pizze per il Surfer Boy Pizza.

è un giovane attore di origine messicana che ha già lavorato in alcuni prodotti per il cinema, come La rivincita delle sfigate e The Binge. Interpreterà , un ragazzo che stringerà un forte legame di amicizia con Jonathan (Charlie Heaton). Darà alla sua vita un po’ di spensieratezza, infatti Argyle ama divertirsi e per guadagnare consegna pizze per il Surfer Boy Pizza. Joseph Quinn interpreterà Eddie Munson . Lui è un giovane metallaro e gestisce il club ufficiale di Dungeon & Dragons a Hawkins High, il famoso The Hellfire Club. È un ragazzo particolare e con alcuni problemi di interazione sociale. Avrà un ruolo cruciale nello sviluppo della trama: sarà al centro dei misteriosi fenomeni.

interpreterà . Lui è un giovane metallaro e gestisce il club ufficiale di Dungeon & Dragons a Hawkins High, il famoso The Hellfire Club. È un ragazzo particolare e con alcuni problemi di interazione sociale. Avrà un ruolo cruciale nello sviluppo della trama: sarà al centro dei misteriosi fenomeni. Sherman Augustus sarà il tenente Sullivan , un uomo tutto d’un pezzo deciso a fermare i fenomeni di distruzione che scuotono la cittadina di Hawkins.

sarà il , un uomo tutto d’un pezzo deciso a fermare i fenomeni di distruzione che scuotono la cittadina di Hawkins. Mason Dye interpreta il ruolo di Jason Carver . Lui è un ragazzo bello e ricco, che sembra non dover desiderare nulla perché ha una vita perfetta. È anche un atleta famoso ed ha una splendida ragazza. Tuttavia, quando i fenomeni misteriosi minacciano Hawkins, il suo mondo inizia a vacillare.

interpreta il ruolo di . Lui è un ragazzo bello e ricco, che sembra non dover desiderare nulla perché ha una vita perfetta. È anche un atleta famoso ed ha una splendida ragazza. Tuttavia, quando i fenomeni misteriosi minacciano Hawkins, il suo mondo inizia a vacillare. Nikola Djurko sarà Yuri , un contrabbandiere russo senza scrupoli e con un pessimo senso dell’umorismo. Sembra badare solo ai soldi e al burro d’arachidi. Ma sarà determinante nella trama delle nuove puntate. che ama le pessime battute, il denaro e il burro di arachidi croccante.

sarà , un contrabbandiere russo senza scrupoli e con un pessimo senso dell’umorismo. Sembra badare solo ai soldi e al burro d’arachidi. Ma sarà determinante nella trama delle nuove puntate. che ama le pessime battute, il denaro e il burro di arachidi croccante. Tom Wlaschiha interpreterà Dmitri, una guardia carceraria russa che stringe un rapporto di amicizia con Hopper, che è vivo ma detenuto dall’altra parte del mondo. Lui sembra essere una persona gentile e affidabile. Ma è davvero così?

Robert Englund nel cast di Stranger Things 4

E arriviamo a lui, Robert Englund, l’attore diventato famoso per il suo ruolo di ruolo del serial killer Freddy Krueger, protagonista della saga horror Nightmare.

Sarà sicuramente una delle new entry più interessanti, un po’ come lo è stato Sean Astin, l’attore de I Goonies e de Il Signore degli Anelli che in Stranger Things ha interpretato Bob.

Robert Englund vestirà i panni di Victor Creel, un uomo folle e pericoloso che viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un omicidio commesso tanti anni prima.

Queste sono tutte le novità della serie: non rimane che aspettare la data di uscita ufficiale e nel frattempo magari riguardare le vecchie puntate di Stranger Things su Netflix.