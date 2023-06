Stranger Things 5: c'è un'aggiunta al cast

Una nuova attrice entra a far parte del cast della quinta stagione di Stranger Things, prossimamente su Netflix: è una ex collega di Arnold Schwarzenegger

C’è grandissima attesa per la quinta stagione di Stranger Things. Il nuovo ciclo di episodi sarà il capitolo conclusivo dell’acclamata serie tv creata dai fratelli Duffer. La data di uscita è incerta: la produzione doveva iniziare a maggio, ma è stata frenata dallo sciopero degli sceneggiatori. Intanto, però, è arrivato il primo annuncio ufficiale in merito al cast: oltre agli storici interpreti della storia (tra cui Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder e David Harbour) ci sarà una nuova attrice: Linda Hamilton.

L’annuncio a Tudum 2023

Ad annunciare questa new entry nel cast di Stranger Things 5 è stato Arnold Schwarzenegger durante l’evento Tudum 2023, durante il quale Netflix ha comunicato tutte le principali novità relative ai suoi prodotti. «Sono emozionato di poter annunciare che la mia vecchia amica, una fantastica attrice, una tipa tosta, entra nella famiglia di Netflix in una delle mie serie preferite, che so che anche voi amate», ha detto l’attore recentemente protagonista della serie Fubar rivolgendosi al pubblico e introducendo un video in cui compare appunto Linda Hamilton.

Nel video in questione, che riproponeva l’inconfondibile tema musicale di Stranger Things, Hamilton dice: «Hey Arnold, grazie mille di aver fatto arrivare questo video a Tudum. Sono Linda Hamilton e sono molto emozionata di condividere questa notizia con voi. Farò parte del cast di Stranger Things 5. Non so come si fa a essere un’attrice e una fan allo stesso tempo, ma ci lavorerò. Ci vediamo a Hawkins!».

Chi è Linda Hamilton

Statunitense, nata nel 1956, Linda Hamilton è un’attrice di lunga esperienza. Tra i numerosi film e serie tv a cui ha partecipato bisogna segnalare i ruoli in Terminator (dove ha lavorato appunto con Schwarzenegger), Children of the Corn e Chuck. L’attrice ha preso parte anche a King Kong 2, Resident Alien, Lost Girl e Bermuda Tentacles.

Che ruolo avrà Linda Hamilton

Che ruolo avrà Linda Hamilton in Stranger Things 5? Prenderà parte alla battaglia finale contro Vecna? Al momento non si sa ancora nulla su questo punto. In passato, però, i fratelli Duffer avevano dichiarato che nella quinta stagione non ci sarebbero stati nuovi personaggi (riferendosi a personaggi del calibro di Eddie, interpretato da Joseph Quinn, co-protagonista nella stagione 4), perché la priorità dovrebbe essere chiudere i tanti e complessi archi narrativi dei protagonisti ancora in vita senza aggiungere altra carne al fuoco. Stando a questa passata dichiarazione di intenti, è probabile dunque che Linda Hamilton ricoprirà un ruolo relativamente marginale.

Stranger Things 5: le novità

I fratelli Duffer hanno anche avuto modo di spiegare che la quinta stagione risponderà alle domande sul Sottosopra rimaste ancora in sospeso. Misteri e storie relative al Sottosopra sono state messe nere su bianco dai creatori della serie già ai tempi della prima stagione: è tutto contenuto in un documento di venticinque pagine, una sorta di “mitologia del Sottosopra”. «Le ultime domande a cui viene data risposta in quel documento, ne abbiamo puntate un paio per avere alcune grandi rivelazioni nella quinta stagione», ha detto Ross Duffer durante la Geeked Week a giugno. «E questo influenzerà molto ciò di cui parlerà la stagione 5».