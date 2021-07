Stranger Things: l'indiscrezione che fa felici i fan

Siamo attualmente in attesa della quarta stagione di Stranger Things. La lunga pandemia ha notevolmente ritardato la programmazione della serie, e sono passati oramai due anni da dalla pubblicazione ufficiale della terza stagione, attualmente disponibile, su Netflix; arrivano indiscrezioni su una possibile quinta stagione di Stranger Things.

La serie tv statunitense non smette di deludere e continua a fare ben felici i fan con le ultime indiscrezioni da parte di uno dei suoi protagonisti. Stranger Things è una tra le serie più amate della piattaforma Netflix che con la sua atmosfera anni ottanta ha conquistato grandi e piccoli ammaliando con il suo carattere fantascientifico anche al di fuori degli episodi. Infatti, mentre il cast della è ancora impegnato nelle riprese e non conosciamo la data di uscita del nuovo capitolo, sappiamo invece che Matt e Ross Duffer, in qualche modo hanno già in mente di sorprenderci con la quinta di Stranger Things; questa potrebbe essere considerata fantascienza.

Stranger Things 5: l’indiscrezione

Molti fan fiduciosi si stavano interrogando sulla possibile quinta stagione di Stranger Things e sono stati davvero felici di leggere le dichiarazioni di David Harbour, Jim Hopper nella serie, che ha fatto qualche riferimento a un possibile prossimo capitolo: “Sì, penso che nella mia lista dei punti di discussione di Netflix non dovrei dire che c’è una quinta stagione. Se tu fossi sul set con qualcuno che lavora a uno spettacolo che potrebbe avere una quinta stagione, sono sicuro che quelle persone probabilmente metterebbero in scena qualcosa che porterebbe a nuovi episodi. Voglio dire, fin dall’inizio di questo show, ho parlato con i fratelli Duffer dell’arco narrativo di Hopper e di come sarebbe stato, e mi hanno parlato di lui".

Insomma un gioco di parole quello di David, che confonde, ma rafforza l’idea, già espressa in passato di una possibile quinta stagione di questa serie tv anni ottanta che fa sognare, ridere e paura a milioni di fan in tutto il mondo.

In attesa di Stranger Things 5

Sempre David Harbour pare davvero entusiasta per la quarta stagione di Stranger Things 4, di cui ancora non conosciamo una data ufficiale di uscita, ma sappiamo non arrivare su Netflix prima del 2022. Sembrerebbe essere la sua stagione preferita, lui già la adora, secondo quanto dichiarato qualche giorno fa, chissà se ama anche il finale.

Il miglioramento della sceneggiatura è papabile secondo David e le atmosfere e le storie dei ragazzi di Stranger Things vanno in direzioni diverse, lasciando alla fantasia dei fan le più svariate interpretazioni e continua David "Sento che sarà una grandiosa, bellissima, stagione. Non vedo l’ora che il pubblico la veda." Anche i fan attendono con trepidazione.

Nell’attesa su Netflix possiamo ripassare le prime tre stagioni e anche Oltre Stranger Things.