Stranger Things, la quinta potrebbe essere l'ultima stagione

Stranger Things 4 non è ancora arrivato su Netflix, ma una doccia gelata mette già in crisi i fan della popolare serie televisiva dei Duffer Brothers. La quinta stagione, stando ai rumors che circolano anche tra gli attori, potrebbe essere quella conclusiva per le avventure dei giovanissimi protagonisti di Hawkins.

La produzione della quarta stagione di Stranger Things è stata fermata per via dell’emergenza Covid-19, lasciando i fan più affezionati col fiato sospeso in attesa di conoscere il destino dello sceriffo Jim Hopper. E se il prossimo capitolo della serie TV tra poco arriverà in streaming, già si inizia a parlare della quinta stagione e della sua possibile conclusione. D’altronde non è un segreto che i Duffer Brothers avessero già chiaro in mente il finale di Stranger Things quando l’hanno scritta: loro stessi lo avevano dichiarato in un’intervista.

Stranger Things 5 sarà l’ultimo capitolo della serie tv?

Se siete tra i fan che si sono appassionati alla serie tv che omaggia gli anni Ottanta, sarà difficile dirle addio. Le allusioni a una fine ravvicinata per Stranger Things erano arrivate già dagli alcuni degli attori protagonisti, ma sono state soprattutto le dichiarazioni dei creatori Matt e Ross Duffer a seminare lo sconforto.

Durante un’intervista dopo la messa in onda su Netflix della prima stagione, i Duffer Brothers avevano dichiarato: “Abbiamo in mente la fine dello show da un po’ di tempo. La verità è che non sapevamo se saremmo andati oltre la prima stagione, quindi ci piace l’idea della prima stagione che potrebbe funzionare fondamentalmente come un pezzo autonomo, quasi come un’unica stagione. Ma aveva il potenziale per andare oltre. E se fosse andata avanti, avremmo avuto un’idea di dove sarebbe finita. Sì, abbiamo un finale in mente”. Parole che farebbero pensare a come un finale sia da scrivere e che potrebbe arrivare già nella prossima stagione.

Stranger Things 4, il destino di Hopper guida verso la conclusione?

La tragica fine prospettata per lo sceriffo Jim Hopper nella terza stagione aveva lasciato un vuoto e un atroce dubbio nel cuore dei fan. I rumors dagli attori e i trailer di Stranger Things 4, però, lasciano intuire che per Hopper c’è ancora speranza. Anzi, sembrano rassicurare che lo sceriffo anche stavolta sarà un personaggio chiave della serie, calandosi in un ruolo più introspettivo e pronto a viaggiare in campi finora inesplorati.

Proprio dietro la trasformazione di Hopper, oltre a quella dei protagonisti Eleven e degli altri ragazzi della banda Mike, Lucas, Will e il simpatico Dustin, potrebbe celarsi l’arco narrativo in via di conclusione nella stagione seguente. E’ ancora presto per poter dire con certezza quale se ci sarà una quinta stagione e se sarà l’ultima, ma quel che è certo è che la narrazione si avvicina a un punto di svolta cruciale per l’evoluzione della storia e dei suoi personaggi. Non resta quindi che attendere l’arrivo su Netflix e godersi la serie puntata dopo puntata.