Stranger Things: annunciato un finale inquietante

La data di uscita della quarta stagione di Stranger Things si avvicina e nelle ultime settimane aumentano le indiscrezioni sulle nuove puntate. Secondo le ultime informazioni il nuovo capitolo sarà il più horror e inquietante di tutti.

I fan aspettano ormai da un anno l’uscita della serie tv: a causa della pandemia le riprese sono state più volte rimandate. Erano iniziate a marzo 2020 ma sono riprese definitivamente nei primi mesi del 2021. Da Twitter sono arrivate delle incredibili anticipazioni che lasciano spazio a un momento molto triste, infatti mostrano che il set del momento è il cimitero di Hawking. Le fotografie hanno preoccupato il pubblico: uno dei personaggi principali potrebbe morire nella quarta stagione? La serie non è nuova a questo tipo di colpi di scena: Billy (Dacre Montgomery) era stato ucciso dal Mind Flayer, mentre il Dr. Alexei (Alec Utgoff), soprannominato "Smirnoff" viene assassinato dall’agente Grigory (Andrey Ivchenko). Ci potrebbe essere un’altra triste dipartita. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Stranger Things: preoccupazione per la quarta stagione

L’account Twitter @StrangerNews11 ha condiviso alcune immagini che mostrano alcuni attori del cast e parte della troupe all’interno del set che rappresenta il cimitero di Hawkins.

Naturalmente, la notizia non è ufficiale ma tanto è bastato per far preoccupare i fan della rinomata serie tv di Netflix. Sono terrorizzati dall’improvviso abbandono di uno dei personaggi principali.

Hiro Koda, coordinatore degli stunt dello show aveva rilasciato alcune dichiarazioni durante il ComicBook nel 2020:

"Rispetto al passato, stando ad altre persone coinvolte nella produzione, i creatori dello show, i fratelli Duffer, hanno avuto la possibilità di finire di scrivere l’intera stagione prima di iniziare a girarla e di riscriverla più massicciamente, cosa che in passato non avevano avuto modo di fare."

In poche parole, si è potuto lavorare con un copione già completo, ma niente è stato rivelato in via ufficiale.

Stranger Things 4: cast e uscita

Ci sono però alcune certezze: nella nuova stagione di Stranger Things rivedremo il cast principale, ovvero Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson e Cara Buono.

Inoltre, ci saranno otto nuovi attori, tra cui Robert Englund, iconico interprete di Freddie Krueger, protagonista di Nightmare. In Stranger Things interpreterà un assassino. Sicuramente tornerà anche il Dottor Brenner, interpretato dall’attore Matthew Modine.

Insomma, non rimane che attendere le nuove puntate che usciranno, con molta probabilità, negli ultimi mesi del 2021.