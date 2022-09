Su Galaxy S23 Ultra arriverà la fotocamera Samsung da 200 MP

Mancano ancora pochi mesi al debutto della gamma Samsung Galaxy S23 e alcune indiscrezioni raccontano che gli smartphone non saranno poi così tanto diversi rispetto all’attuale gamma Galaxy S22. Tuttavia, il noto leaker Ice Universe è convinto che Galaxy S23 Ultra avrà almeno una grande novità. Infatti, da una parte i nuovi device avranno le stesse dimensioni e risoluzione dello schermo dei telefoni precedenti, dall’altra il modello Galaxy S23 Ultra presenterà "al 100%" una un sensore fotografico da 200 MP.

Galaxy S23 Ultra: quale sensore da 200 MP?

Secondo Ice Universe il sensore da 200 MP del Samsung Galaxy S23 Ultra avrà una dimensione di 1/1,3 pollici, pixel di dimensioni pari a 0,6 μm e un’apertura di f/1,7 (ricordiamo che l’obiettivo principale dell’S22 Ultra è da 108 MP, misura 1/1,33 pollici con pixel da 0,8 µm e ha un’apertura di f/1,8).

Le informazioni di Ice Universe, tuttavia, non ci dicono chiaramente quale tra i due sensori Samsung da 200 MP verrà utilizzato sul prossimo Galaxy S23 Ultra. Samsung, infatti, di sensori da 200 MP ne produce ben due: il primo è l’Isocell HP1, il secondo è l’Isocell HP3.

Isocell HP1 ha pixel da 0,64 μm e un formato di 1/1,22 pollici, mentre Isocell HP3 ha pixel da 0,56 μm e un formato di 1/1,14 pollici. Nessuno dei due, quindi, ha esattamente le stesse caratteristiche tecniche annunciate dal leaker, che parla invece di un sensore con caratteristiche a cavallo tra i due modelli in gamma.

L’unica cosa certa al 100%, quindi, è che Galaxy S23 Ultra avrà un sensore da 200 MP e che sarà un sensore Samsung, visto che al momento nessun altro produce sensori da 200 MP e che, tra l’altro, sarebbe parecchio strano se Samsung (che ha due sensori da 200 MP in gamma) ne usasse uno prodotto da qualcun altro.

Galaxy S23: il display sarà come quello del Galaxy S22?

Ice Universe è convinto anche che i Galaxy S23, Galaxt S23+ e Galaxy S23 Ultra presenteranno le stesse dimensioni e specifiche principali dello schermo dei corrispettivi della gamma Galaxy S22:

S23: display da 6,1 pollici (risoluzione 2.340×1.080 pixel), 146,3×70,9×7,6 mm

S23+: display da 6,6 pollici (risoluzione 2.340×1.080 pixel), 157,8×76,2×7,6 mm

S23 Ultra: display da 6,8 pollici (risoluzione 3.088×1.440 pixel), 163,4×78,1×8,9 mm

Se tale rumor venisse confermato, non significa che i nuovi smartphone di Samsung non presenteranno delle novità, dal punto di vista dello schermo. Infatti, è molto probabile che le ammiraglie del colosso sudcoreano vanteranno una luminosità di picco più alta, rispetto alla serie attuale: dato che luminosità di picco di cui è dotata la nuova gamma iPhone 14 Pro di Apple è di 2.000 nits e che Samsung produce i display per gli iPhone, un aggiornamento in tal senso è più che probabile. Ricordiamo che il Galaxy S22 Ultra ha una luminosità di picco di 1.750 nits.