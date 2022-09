Su Oppo Reno9 debutterà la ricarica fast universale

Mentre ci stiamo avvicinando alla presentazione della serie Oppo Reno9, arrivano delle indiscrezioni piuttosto dettagliate che rivelano alcune specifiche tecniche del telefono. Il noto leaker cinese Digital Chat Station ha condiviso su Weibo il nome del processore del prossimo medio dell’azienda cinese, oltre ai dettagli relativi alla batteria e alla ricarica.

Oppo, infatti, sarà uno dei numerosi produttori cinesi ad implementare lo standard di ricarica UFCS (Universal Fast Charging Specification), messo appunto per garantire la compatibilità della ricarica rapida tra prodotti di aziende diverse.

Oppo Reno9 con UFCS

Secondo Digital Chat Station, l’Oppo Reno9 avrà una ricarica rapida UFCS da 40 W, che è il massimo supportato dal nuovo standard.

"Questo protocollo – ha scritto il leaker su Weibo – è progettato per migliorare la compatibilità della ricarica rapida tra diversi produttori e, per essendo non paragonabile alla super ricarica da 100 W, assicurerà ricariche molto veloci". Al momento gli smartphone con ricarica molto veloce possono essere ricaricati alla massima potenza solo con i caricatori in dotazione.

Invece la tecnologia di ricarica UFCS, nata dalla collaborazione tra Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi e l’Institute of Information and Communications Technology, promette di ottenere la massima potenza anche con caricatori di altre marche.

Dalla Cina, paradossalmente, potrebbe quindi arrivare un assist fenomenale al progetto europeo di caricatore unico per tutti i brand dell’elettronica.

Oppo Reno9: prezzo e disponibilità

Il lancio del prossimo smartphone di Oppo potrebbe avvenire a novembre e i mercati di riferimento potrebbero oltrepassare (anche se non subito) i confini della Cina, paese dell’azienda.

Per quanto riguarda il prezzo, sebbene non siano emersi dettagli, prendendo come punto di riferimento l’Oppo Reno8 standard attualmente in commercio anche in Italia (in foto), Reno9 potrebbe costare circa 600 euro.