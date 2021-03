Su Twitter potremo condividere video in 4k e foto più belle

Tra le tante novità di Twitter potrebbe esserci in arrivo anche una feature dedicata alla condivisione di video a 4k e foto più belle. Il social dei cinguettii sta affrontando un processo di aggiornamento del caricamento di immagini e video, fornendo sempre più supporto alla parte dedicata ai media.

Le nuove funzionalità sono solo l’ultimo tassello di una serie di modifiche che Twitter sta implementando all’interno della propria piattaforma. Infatti, il social ha cercato negli ultimi mesi di familiarizzare con forme di comunicazione differenti, che vanno oltre i brevi messaggi che lo hanno caratterizzato fin dagli inizi. Con l’introduzione dei Fleets e i video in stile Instagram Stories, degli Spaces e i messaggi diretti entrambi in formato vocale, Twitter punta a creare un ambiente sempre più eterogeneo e capace di aggregare utenti di ogni fascia di età, seguendone i trend e lo stile comunicativo.

Twitter, foto e video in 4k

Un tweet con un’immagine diventa più accattivante, ha maggiori opportunità di diffondersi e di avere una platea di lettori più grande. Questo Twitter lo sa bene, visto che già da qualche hanno ha accostato alla possibilità di corredare i testi con le immagini, con tanto di integrazione di una libreria di gif animate. L’ulteriore passo avanti, però, è dato dal sistema di caricamento avanzato già in fase di sperimentazione.

Il team del social ha deciso che i tempi per upload ad alta qualità fossero sufficientemente maturi: ecco perché il nuovo sistema consentirà in prima battuta il caricamento di immagini in 4K e, se l’operazione dovesse risultare soddisfacente, potrebbe successivamente decidere di estendere il privilegio anche i video a 4K o 8K. La funzionalità è per ora in fase di test sull’app per Android e iOS e ha come unica richiesta, almeno per il momento, una connessione stabile per consentire il caricamento in maniera agile.

Twitter, nuova anteprima per le immagini

Se finora l’anteprima del caricamento, visibile nel tweet, ha tagliato in maniera arbitraria l’immagine senza possibilità di modifica da parte dell’utente, con la nuova feature ciò non accadrà più. A confermarlo è proprio Twitter: infatti, il nuovo gestore del caricamento fornirà in preview la stessa immagine che verrà visualizzata nel proprio post, senza sorprese post invio.

Unica eccezione, a quanto pare, è quella prevista dalle immagini con dimensioni particolarmente notevoli in altezza. Infatti, per evitare il caricamento di foto che potrebbero mandare in tilt la timeline (o i nervi) degli utenti obbligando a scroll infiniti, Twitter ha per il momento deciso di mantenere la vecchia linea in caso di foto fuori formato, lasciando la feature alle immagini con proporzioni standard.