Summertime 2 arriva il 3 giugno con tante novità

Con l’arrivo dell’estate ritorna la serie tv che ha fatto della bella stagione la sua bandiera: parliamo di Summertime, la serie italiana Netflix Original prodotta da Cattleya. Dopo il successo della prima parte, le nuove puntate arriveranno il 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è attivo.

Il pubblico ritroverà le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. La storia è ispirata al libro Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia. I protagonisti sono sempre loro: Summer, Edo e Sofia che si ritrovano dopo un anno a trascorrere le vacanze insieme. Naturalmente ci saranno anche Ale, che ora è impegnato sentimentalmente con Lola e Dario che invece è alla ricerca della sua strada. I ragazzi nella nuova stagione dovranno fare scelte di vita ben precise, cruciali per passare all’età adulta. Ognuno, dovrà diventare grande a suo modo. Ma naturalmente non mancheranno le emozioni, gli intrecci amorosi e i sospiri tipici di questa età. Una colonna sonora d’eccezione arricchirà ulteriormente ogni episodio.

Summertime 2: le musiche della nuova stagione

A dominare la seconda stagione di Summertime ci sarà una colonna sonora tutta italiana, composta anche dai più recenti successi del momento, quelli ascoltati e cantati dagli adolescenti, sapientemente mescolati con classici intramontabili, come "Amore disperato" di Nada.

Le immagini saranno accompagnate dalle note di "Fiamme negli occhi", il brano dei Coma_Cose presentato a Sanremo 2021. Tra gli artisti del panorama contemporaneo ci saranno Ariete, Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri ancora. Ariete presenterà nella serie il suo brano inedito "L’ultima notte".

Inoltre, nel cast tornerà la cantautrice Thony che interpreterà Isabella, mamma di Summer e Blue. Dopo il brano "The Living I Know" composto per la prima stagione, anche nella seconda troveremo altri brani inediti come "Trouble me too" e "We’ll be fine".

Sumertime 2: la trama

Dopo un anno di distanza, i ragazzi di Summertime si rincontrano durante le vacanze estive. Molti di loro sono cambiati, maturati ma l’estate è anche l’occasione per ritrovare i vecchi amici e amori.

Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Edo (Giovanni Maini) e Sofia (Amanda Campana) hanno appena superato l’esame di maturità e durante l’estate sono impegnati a scegliere cosa fare del loro futuro. Ale (Ludovico Tersigni) è impegnato con delle gare in Spagna e rientra in Emilia-Romagna con Lola (Amparo Piñero Guirao), la sua nuova ragazza.

Dario (Andrea Lattanzi), invece, è ancora dentro il suo guscio ma finalmente nella seconda stagione avrà l’occasione per capire cosa vuole e come ottenerlo. Insomma, i ragazzi di Summertime sono cresciuti. Nonostante ciò, quando si ritrovano scoprono di avere ancora tante cose in comune. Anche Ale e Summer si lasceranno trasportare dalle vecchie emozioni? Non rimane che attendere i nuovi episodi per scoprirlo.

Summertime 2: uscita

Summertime 2 uscirà il 3 giugno 2021 su Netflix.

La serie è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. È scritta da Enrico Audenino e Francesco Lagi, insieme a Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli.