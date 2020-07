Superstrata, la e-bike a misura d'uomo realizzata con la stampante 3D

Fonte foto: Superstrata 1 di 6 Superstrata Bike Ion, la bici elettrica a misura d’uomo L'obiettivo era quello di raccogliere 88.128 euro su Indiegogo per iniziare la produzione, ma ad oggi la cifra raccolta è superiore del 963%: 848.857 euro. Stiamo parlando della Superstrata Bike Ion, una e-bike assolutamente diversa dalle altre: è una "unibody for your body" e il telaio è disegnato su misura in base alle dimensioni fisiche di chi la guiderà. Come è possibile produrla in serie, se ogni pezzo è unico? Stampando il telaio in 3D e usando la fibra di carbonio.

Telaio su misura Ogni telaio di ogni Superstrata è cucito addosso al futuro proprietario, rispecchiando 18 diverse misurazioni del corpo del ciclista. Il risultato è una bici elettrica che può essere comodamente guidata da persone con una altezza compresa tra 1,4 metri e 2,2 metri. Il telaio è "unibody", cioè a pezzo unico, e al suo interno trova posto la batteria da 125 Wh. Il motore, invece, è da 250 Watt ed è integrato nel mozzo dei pedali.

Leggerissima La Superstrata è fatta in fibra di carbonio, un materiale con un rapporto resistenza/peso migliore di 61 volte rispetto all'alluminio. Ciò vuol dire che questa bici è sia leggera che resistente: il telaio pesa appena 1,3 chili, meno di una bottiglia d'acqua. Il peso totale della bici varia, in base alle dimensioni, da circa 7,5 chili a circa 11 chili.

Realizzata al laser Dovendo rispecchiare fedelmente le 18 misurazioni prese sul ciclista, il telaio della Superstrata è ovviamente realizzato al laser da bracci robotizzati. Ma la finitura della bici è fatta rigorosamente a mano, da operai qualificati che sanno come lavorare la fibra di carbonio.

Completamente personalizzabile L'e-bike in carbonio Superstrata è personalizzabile non solo nelle dimensioni, ma in tutto. Dal colore alla trasmissione, passando per i pedali, i cerchioni e le gomme. In totale sono possibili fino a 500.000 combinazioni diverse di componenti e colori tra le quali l'acquirente può scegliere per costruirsi una bici elettrica realmente su misura.