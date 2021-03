In arrivo un nuovo tablet economico Samsung

Un nuovo tablet economico targato Samsung potrebbe arrivare entro la fine dell’estate 2021. Il modello SM-T225 è stato avvistato sia sul sito di certificazione FCC che su Geekbench e potrebbe trattarsi del prossimo Galaxy Tab A7 Lite con sistema operativo Android 11 e batteria da 5100 mAh.

Al momento non ci sono conferme da Samsung sulle caratteristiche del nuovo modello, che sono state anticipate dai siti di certificazione e benchmark. Il nuovo tablet economico potrebbe essere il successore low-cost dei dispositivi Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ e potrebbe essere equipaggiato con un processore MediaTek Helio P22T. In alcuni rendering viene già mostrato il possibile design, dalle spesse cornici con fotocamera sul retro in alto a sinistra e jack per le cuffie da 3,5 mm. Il display invece sarà da 8.7 pollici, ma per avere ulteriori dettagli bisognerà attendere l’avvicinarsi del lancio, che secondo le indiscrezioni è previsto per giugno 2021.

Tablet economico Samsung: le caratteristiche di SM-T255

Il tablet modello SM-T255 di Samsung ha ricevuto la certificazione FCC, dopo essere apparso sul noto sito di benchmark Geekbench lo scorso gennaio 2021. Stando ai siti di certificazione, il tablet sarà equipaggiato con un processore MediaTek Helio P22T con 3 GB di RAM, un display da 8.7 pollici, e con sistema operativo Android 11 di Google.

Il design è mostrato in uno schizzo che accompagna la certificazione, che mostra una singola fotocamera sul retro in alto a sinistra, un jack per le cuffie da 3.5 millimetri e una porta USB di tipo C nella parte inferiore. Il nuovo tablet low-cost supporterà la connettività 4G LTE, il Wi-Fi dual-band a 2.4 GHz e 5 GHz e il Bluetooth.

Un’altra certificazione su TUV Rheiland mostra per il dispositivo una batteria modello HQ-3565S, prodotta da SCUD Eletronics Co., che sarà da 5100 mAh, mentre il caricabatterie sarebbe un EP-TA200 con adattatore da 15 W.

Tablet economico Samsung: sarà il Galaxy Tab A7 Lite

Stando ai rumors, il prossimo tablet economico di Samsung appartiene alla famiglia dei Galaxy Tab A. Per questo motivo, si ritiene che potrebbe trattarsi del prossimo Samsung Galaxy Tab A7 Lite, la versione più economica che succederà ai modelli top di gamma Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ lanciati lo scorso anno.

Il lancio del nuovo tablet low-cost di Samsung sarebbe previsto per giugno 2021 e ora che il modello SM-T255 ha ricevuto la certificazione FCC, nuovi dettagli sulle caratteristiche potrebbero emergere a breve, anche dalla stessa azienda sudcoreana.