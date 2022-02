Tag Heuer Connected Calibre E4: il nuovo smartwatch di lusso

Tag Heuer ha ufficialmente presentato la sua quarta generazione di smartwatch di lusso basati su Wear OS, la serie Connected Calibre E4, che offre un processore più veloce e più potente, una maggiore durata della batteria, display migliorati e funzionalità software aggiuntive. Il design tradizionale del Connected E4 da 45 mm è più aerodinamico, ha pulsanti più sottili e una corona ben evidenziata che facilita la navigazione all’interno dell’orologio. Il vetro zaffiro piatto copre il pannello OLED e la cassa è in titanio. La variante da 42 mm, d’altra parte, è la più elegante delle due, con una cassa più sottile e una lunetta più piccola che si fonde perfettamente con il display sotto un vetro zaffiro bombato.

Da segnalare anche alcuni miglioramenti software aggiuntivi, come gli allenamenti guidati o la varietà di nuovi quadranti che integrano più dati come fitness, sport, meteo e altro ancora.Tag Heuer sottolinea come il modello da 45 mm (440 mAh) abbia una durata della batteria fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti, mentre è presente un caricatore verticale per supporto dock. Il 42 mm arriva a 330 mAh per un’intera giornata di utilizzo che include una “sessione sportiva" di un’ora. Entrambi gli orologi hanno una resistenza all’acqua di 50 metri.

Connected Calibre E4 caratteristiche tecniche

Entrambi gli orologi, sono tecnologicamente avanzati: il chip è lo Snapdragon 4100 Plus di Qualcomm, il processore per smartwatch più potente dell’azienda, la connessione è Bluetooth 5.0 (che secondo Tag Heuer consentirà la sincronizzazione dei dati con uno smartphone due volte più velocemente rispetto alla generazione precedente) e c’è un altimetro che si unisce all’esistente accelerometro, al sensore di luce ambientale, cardiofrequenzimetro, NFC, microfono, bussola e sensori GPS.

Tag Heuer promette anche un’intera giornata di autonomia per corsa, nuoto, golf, su entrambi i modelli. C’è anche un nuovo caricatore in stile stand, che si aggancia magneticamente all’orologio. Sfortunatamente, il Connected Calibre E4 non supporta Wear OS 3, il sistema operativo per smartwatch di Google che ha già debuttato su Samsung Galaxy Watch 4, ma verrà fornito con la Wear OS 2 anche se Tag Heuer promette che un l’aggiornamento arriverà in futuro “quando disponibile“.

Il fitness è tra i focus dello smartwatch Tag Heuer Connected Calibre E4 che offre statistiche sulla salute visualizzabili tramite l’app complementare. Ci sono allenamenti guidati e alcuni quadranti piuttosto belli ispirati alla meccanica e al digitale.

Tag Heuer Connected Calibre E4: prezzi

Nonostante siano smartwatch, i modelli Connected Calibre E4 (come i loro predecessori) rientrano nella fascia lusso: il modello da 42 mm dovrebbe costare circa 1.700 euro, mentre il 45 mm parte da circa 2.400 euro per il modello interamente in titanio. Per attutire il colpo, Tag Heuer continua a sostenere il programma di aggiornamento, in cui i proprietari di vecchi smartwatch Connected possono scambiarli con il credito sul nuovo modello.