TCL Flex V è il primo smartphone pieghevole economico

Nel corso del CES 2022, TCL ha fornito alcune anticipazioni di ciò che vedremo nel corso dell’anno: dalle TV ultra sottili ad alta risoluzione agli occhiali intelligenti, senza dimenticare i nuovi modelli di smartphone. Fra le tante novità, l’azienda di Huizhou ha mostrato anche un prototipo di telefono pieghevole.

Si chiama TCL Flex V (T850Y_EEA, nome in codice “Project Chicago“), esteticamente richiama Galaxy Z Flip 3 e sono state mostrate alcune delle sue specifiche tecniche, che potrebbero non essere quelle definitive ma che lasciano ben sperare gli amanti degli smartphone “foldable“. Se il tutto trovasse conferma, infatti, si tratterebbe di uno smartphone pieghevole dal prezzo relativamente contenuto. TCL non ha svelato ulteriori dettagli riguardo al dispositivo, segno che ancora non si sa quando TCL Flex V debutterà. Il fatto che sia stato mostrato nei video ufficiali, a che fosse fisicamente presente nello stand di TCL al CES 2022, lascia pensare che il Flex V venga effettivamente messo in vendita.

TCL Flex V, com’è fatto

Il pieghevole di TCL è caratterizzato da una chiusura “a conchiglia" in stile Samsung Galaxy Z Flip3, cioè si chiude su sé stesso lungo la direzione verticale dimezzando la sua altezza. Nella parte frontale sembra un normalissimo smartphone, con design punch-hole, fotocamera selfie in posizione centrale e cornici dello schermo piuttosto pronunciate. La diagonale del pannello non è nota ma ha una risoluzione di 2.400×1.080 pixel.

A bordo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, con una batteria da 3.545 mAh ad alimentare il tutto. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia grafica proprietaria TCL UI 3.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sono presenti due sensori da 48 e 16 megapixel nella parte posteriore ed un sensore da 44 megapixel in quella anteriore (o interna).

All’interno del modulo della fotocamera principale, è anche presente un piccolo display secondario che può essere usato per realizzare dei selfie, accendere la torcia, visualizzare le notifiche e l’orario, nonché lo stato della batteria.

TCL Flex V, la cerniera

Anche il meccanismo di piegatura sembra piuttosto simile a quello del pieghevole Samsung, anche se la curvatura appare lievemente più stretta. Se ne potrebbe dedurre che TCL stia utilizzando un pannello di nuova generazione, ma è ancora presto per fare ipotesi di questo genere.

In base a quanto riferisce GSM Arena, inoltre, la piega del non sembra essere concentrata nella sola zona di piegatura, ma si estende su tutta la superficie del display rendendolo meno liscio al tatto.

La cerniera, inoltre, consente di mantenere TCL Flex V aperto a qualsiasi angolazione e ciò potrebbe comportare l’adozione di funzionalità dedicate a questa modalità di utilizzo.

TCL Flex V: quanto costerà?

Trattandosi ancora di un prototipo, non c’è un prezzo ufficiale per TCL Flex V. Tuttavia, al CES 2022, nello stand di TCL girava un prezzo ufficioso molto interessante: tra 600 e 700 euro. Non è chiaramente un prezzo basso in assoluto, ma lo è se paragonato a quello di altri smartphone pieghevoli con lo stesso form factor, come il già citato Samsung Galaxy Z Flip3 che è stato lanciato ad agosto 2021 al prezzo di listino di 1.099 euro, per poi scendere intorno ai 750-800 euro di oggi.

Certamente Z Flip3 ha un hardware superiore, con il chip top di gamma dell’anno scorso (il Qualcomm Snapdragon 888), ma TCL potrebbe non avere affatto torto se lanciasse un pieghevole più economico grazie a un chip meno potente: questo tipo di telefono, infatti, non viene comprato per le prestazioni assolute ma per la comodità d’uso derivante dal formato.