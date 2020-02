Il tetto solare di Tesla presto anche in Italia: ecco da quando

Fonte foto: Tesla 1 di 6 Tegoli solari, presto anche in Europa È bastata una risposta data a un utente su Twitter per far felici gli utenti di mezzo mondo: Elon Musk è pronto a portare anche in Europa (e quindi in Italia) le tegole solari di Solar City, la startup acquistata anni fa e specializzata nella realizzazione di dispositivi per la produzione di energia rinnovabile. Uno dei prodotti di Solar City è il tetto solare realizzato con tegole particolari che producono energia, come se fossero dei pannelli fotovoltaici.

Fonte foto: Tesla 2 di 6 Che cosa sono le tegole solari di Solar Roof Esternamente sembrano essere delle normali tegole per realizzare un tetto, ma in realtà si tratta di tegole solari in grado di produrre energia elettrica. La tecnologia sviluppata da Solar City e proseguita da Tesla è arrivata alla terza generazione ed è pensata appositamente per coloro che vogliono sostituire il tetto. Sono molto semplici da assemblare e per il momento sono realizzate in quattro modelli differenti, ma l'obiettivo è aumentare l'offerta nel giro di dodici mesi.

Fonte foto: Tesla 3 di 6 Come funziona il tetto solare Le tegole sono in vetro temperato e sono rivestite da un particolare materiale che assorbe i raggi solari e li trasforma in energia che va ad alimentare l'impianto domestico. Per intenderci il funzionamento è molto simile a quello degli impianti fotovoltaici.

4 di 6 Quanto costano le tegole solari di Tesla Negli Stati Uniti il costo delle tegole solari è di circa 200 euro al metro quadrato. Ma con il passare degli anni il costo dovrebbe diminuire. Elon Musk ha un obiettivo: rendere il tetto solare più economico rispetto a quello normale.

Fonte foto: Tesla 5 di 6 Quando arrivano in Europa Non si conoscono le tempistiche dell'arrivo del Solar Roof in Italia, ma seguendo le parole di Elon Musk non dovrebbe mancare molto. La speranza per noi utenti è che nel giro di dodici mesi Tesla porti anche nel nostro Paese le sue soluzioni per l'energia rinnovabile, a partire proprio dal tetto solare.