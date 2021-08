Tutto quello che sappiamo su The Crown 5

Le riprese di The Crown 5 sono iniziate a Londra e sono assolutamente blindate. Continueremo a vedere su Netflix gli intrighi di Buckingam Palace, ma non prima del 2022. La quinta stagione sarà suddivisa in due capitoli, fanno sapere dalla produzione, e non si esclude una sesta stagione proprio per terminare la storia.

Tornerà quindi solo nel 2022 la seguitissima serie The Crown con un cast rinnovato per la quinta stagione. The Crown 5 effettuerà un salto in avanti nel tempo, per cui per continuare a raccontare il lungo regno di Elisabetta II avremo una nuova regina, nuovi principi e principesse. Olivia Colman, candidata per la sua eccelsa interpretazione all’Emmy anche quest’anno, lascia la corona a Imelda Stauton mentre Emma Corrin, una dolcissima Diana, passa il testimone a Elizabeth Debicki che sarà Lady D per le prossime due stagioni come annunciato nell’account Instagram ufficiale.

Chi è la nuova regina Elisabetta II?

Imelda Stauton è la nuova regina. Moltissimi la conoscono per il ruolo svolto nel film di Harry Potter: è stata Dolores Umbridge. La Statuton ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sua interpretazione in Vera Drake.

Imelda ha dichiarato come da tempo segua appassionata The Crown e di come abbia trovato le sue predecessori davvero autentiche in periodi diversi. La Stauton è onorata di proseguire la storia di Peter Morgan e di essere la regina che accompagnerà la conclusione della serie.

La famosa intervista in The Crown 5

Nel quinto capitolo di The Crown vedremo la famosa e scomoda, per i reali inglesi, intervista alla BBC che Diana rilasciò nel 1997. Le sue parole echeggiarono per mesi a palazzo. Nell’intervista la principessa parlò a lungo del matrimonio con il principe Carlo, di Camilla Parker Balls e della totale mancanza di supporto della famiglia reale nei suoi confronti quando si ritrovò a gestire un matrimonio con tre protagonisti.

Vedremo come Elizabeth Debicki interpreterà la principessa Diana in un momento cosi importante della storia inglese moderna.

La trama della quinta stagione di The Crown

Le ipotesi sono tante, ma quello che è più certo è che la storia di The Crown non arriverà all’incontro tra Meghan e Harry e forse ancor prima non vedremo il matrimonio tra William e Kate.