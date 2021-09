Tudum: il primo evento globale di Netflix per i fan

Tra qualche giorno su Netflix arriva in streaming un evento globale straordinario: Tudum. Questo è il nome dello spettacolo: il suono della piattaforma più seguita al mondo. All’inizio di qualsiasi proiezione di Netflix c’è il "Tudum" colorato d’ingresso. Un evento a cui parteciperanno centinaia di star e creativi che hanno fatto e fanno il successo della piattaforma.

Tudum: il primo evento globale di Netflix vuole essere una festa completamente dedicata ai milioni di fan sparsi nel mondo. Sarà rigorosamente in streaming, come c’era da immaginarsi, e inizierà alle 18 orario italiano. Potrà essere seguito sul canale YouTube di Netflix in tutto il mondo oltre che su Twitter, Twitch e Facebook. Saranno tre ore intense, ricche di rivelazioni e conferme, con interpreti che arriveranno da ogni angolo del pianeta per salire sul palco virtuale più grande del mondo. Netflix ha rilasciato online un minuto e mezzo di trailer in cui si susseguono attori e attrici che con estrema ironia parlano di cosa i fan dovranno aspettarsi da Tudum: tutti sono invitati a questo esilarante big party.

Il suono di Netflix e chi sarà protagonista

La grande festa avrà inizio sabato 25 settembre alle 18. Un appuntamento imperdibile per anticipazioni e rivelazioni sulla nuova programmazione del canale streaming. Tudum sarà il palco in cui sicuramente verranno svelate numerose esclusive e anteprime.

I fan sono stati invitati a effettuare il co-streaming e a commentare l’evento in real time, registrandosi al sito tudum.com.

I partecipanti alla grande festa ci sono tutti: da attori nati e cresciuti sulla piattaforma Netflix ai divi hollywoodiani per eccellenza. I nomi sono tantissimi. Parteciperanno Álvaro Morte, Jennifer Lawrence che vedremo a breve in Don’t Look up con DiCaprio, Elsa Pataky, Maite Perroni, Maitreyi Ramakrishnan, Adam Sandle, Maisa Silva, Lilly Singh, Zack Snyder, Song Kang, Alejandro Speitzer, Omar Sy, Charlize Theron, Kenjiro Tsuda, John Cho di cui aspettiamo a brevissimo Cowboy Bebop, Finn Wolfhard, Jennifer Aniston e davvero tanti e ancora tanti altri ancora. Netflix con Tudum conta di coinvolgere 145 star.

Di cosa si parla in Tudum

Argomento centrale di questa festa globale di Netflix saranno le serie tv. I fan riceveranno notizie esclusive in anteprima e nei pannel previsti potranno interagire con i protagonisti e i creatori delle loro storie preferite. Saranno presentati ben 70 titoli durante lo spettacolo: Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La casa di carta e Cobra Kai peri più popolari e conosciuti.

Curiosità sul Tudum di Netflix

Cosi come è inconfondibile il ruggito del leone della Metro Goldwing Mayer il TUDUM di Netflix è la sigla ufficiale della piattaforma. Todd Yellin uno dei responsabili della programmazione ha spiegato come quel Tudum ha rischiato di essere il verso di una capra. Yellin lo trovava simpatico ed eccentrico nello stesso momento, ma nacque invece il Tudum. Un suono costruito appositamente ad, opera del premio Oscar per il miglior montaggio di effetti sonori di Braveheart: Lon Bender. Un suono che ora è la voce di Netflix che ti sta per dire: guarda qua ti faccio una sorpresa.

Chi partecipa a Tudum

Netflix ha rilasciato la lista completa delle star che parteciperanno all’evento Tudum, ed è veramente lunga:

Jennifer Aniston

Jonathan Bailey

Jason Bateman

Zazie Beetz

Halle Berry

Millie Bobby Brown

Manolo Cardona

Henry Cavill

John Cho

Lily Collins

Nicola Coughlan

Madhuri Dixit

Idris Elba

Nathalie Emmanuel

Kevin Hart

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Jung Hae-in

Kai

Kim Hee-chul

Regina King

Nick Kroll

Jennifer Lawrence

Ralph Macchio

Jonathan Majors

Adam McKay

Caleb McLaughlin

Álvaro Morte

Elsa Pataky

Maite Perroni

Maitreyi Ramakrishnan

Adam Sandler

Matthias Schweighöfer

Maisa Silva

Lilly Singh

Zack Snyder

Song Kang

Alejandro Speitzer

Omar Sy

Charlize Theron

Kenjiro Tsuda

Finn Wolfhard

Questi, invece, le serie e i film che saranno rappresentati: